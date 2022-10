Der Traum vom kompletten Sonos-Heimkino ist zum Greifen nah: Der kalifornische Lautsprecher-Hersteller winkt mit zweistelligen Rabatten auf Soundbar-Lautsprecher-Sets.

Das Multiroom-Lautsprecher-System ist bekannt für guten Klang, einfache Bedienung, stabilen Betrieb und gutes Design. Innerhalb der Audiobranche ist Sonos bereits dem gehobenen Segment anzurechnen. Es ist also klug, vor dem Kauf nach Angeboten Ausschau zu halten, denn da lassen sich schnell einige Hundert Euro bei der Anschaffung sparen.

Bis zu 450 Euro Rabatt im Sonos-Onlineshop

Der Hersteller selbst gibt in seinem Onlineshop vom 28. bis 30. Oktober 2022 Nachlass auf vorkonfigurierte Heimkino-Sets. Die Angebote sollen laut Sonos auch „im ausgewählten Handel“ verfügbar sein.

Sonos-Rabatte auch in weiteren Onlineshops

Natürlich sind auch andere Händler mit Sonos-Angeboten dabei, jetzt wo das Weihnachtsgeschäft 2022 eingeläutet ist. Allen voran zu nennen ist der Smart-Home-Spezialist Tink, der stets eine ganze Palette an Sonos-Sets mit Rabatten anbietet. In manchen der Bundles ist auch der neue Sub Mini zu finden, etwa in Kombination mit der kleinen Soundbar Ray.

Einige Vor- und Nachteile von Sonos

Für alle, die dieses Jahr den Einstieg in die Welt von Sonos planen, noch einige grundlegende Infos zur Marke. Sonos bietet Speaker und Zubehör (Verstärker, Netzwerkplayer) an, mit denen sich drahtlose Multiroom-Systeme aufbauen lassen. Die Musik (bzw. der Filmton) wird dabei über das WLAN übertragen. Die typischen Schwächen von Bluetooth (begrenzte Reichweite und Klangqualität) werden somit umgangen. Alles, was ein Sonos-Speaker braucht, ist WLAN-Empfang und eine Steckdose. Bluetooth ist daher praktisch nie bei Sonos zu finden, Ausnahmen sind die mobilen Speaker Sonos Move und Sonos Roam. Die Einrichtung ist wegweisend einfach, ebenso ist die Bedienung logisch aufgebaut. In Sachen Stabilität und Praxistauglichkeit ist Sonos weiterhin die Messlatte in der Branche, wenn es um drahtlose Stereo- und Heimkinosysteme geht. Apple-Fans freuen sich über den Support von AirPlay.

Sonos Arc: Die Soundbar füllt unseren Testraum auch Subwoofer mit dynamischem Kino-Sound (Bildquelle: GIGA)

Zu den Nachteilen gehören unter anderem ein nicht immer optimaler Stromverbrauch (etwa im Standby) – wobei sich das Unternehmen hier große Ziele für die nahe Zukunft gesetzt hat. Zudem sollte man sich bewusst sein, dass es sich um ein vergleichsweise geschlossenes System handelt: Wer beispielsweise einen Subwoofer für seine Sonos-Soundbar nachkaufen will, muss entweder zum Sonos Sub oder dem Sub Mini greifen – Produkte anderer Hersteller wie Canton, Bose oder Yamaha sind nicht kompatibel.