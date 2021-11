Wer aktuell auf der Suche nach True-Wireless-Kopfhörern mit Active Noise Cancelling ist, sollte sich die Sony WF-1000XM3 anschauen. Saturn und MediaMarkt bieten im Vorfeld des Black Friday 2021 ein attraktives Angebot.

Die Sony WF-1000XM3 sind im Sommer 2019 erschienen (UVP 249 Euro) und waren schon kurz darauf etwas günstiger zu haben. Zum Black Friday 2019 kam ein weiterer kräftiger Preisverfall. Wir empfehlen mittlerweile, nicht mehr als 150 Euro dafür auszugeben. Mitte 2021 ist zudem mit dem Modell Sony WF-1000XM4 ein Nachfolger erschienen. Dieser ist in einigen Punkten wie Klang und Noise Cancelling klar überlegen (siehe GIGA-Testbericht), kostet aber auch deutlich mehr als das im Handel nun meist reduzierte Vorgängermodell.

Für wen eignen sich die Sony WF-1000XM3?

Sony zeigt mit den WF-1000XM3 bewährte Stärken: Die Earbuds und das Case sind tadellos verarbeitet. Der Klang ist detailreich, dynamisch und transparent – da können True-Wireless-Earbuds aus niedrigeren Preisklassen nicht mithalten. Das Noise Cancelling (ANC) ist wirkungsvoll und sorgt für ein gewisses Maß an Ruhe bei Flugreisen oder Bahnfahrten – an den großen Over-Ear Sony WH-1000XM4 (Straßenpreis rund 270 Euro) kommt es aber nicht ganz ran.

Die Gehäuse stehen etwas aus den Ohren ab, was bei Wind (und aktiviertem ANC) zu Störgeräuschen führen kann. Wo Sony noch nachbessern muss, ist die dazugehörige App, die nur träge reagiert. Immerhin wurde neulich per Softwareupdate die Möglichkeit der Lautstärkeregelung an den Earbuds nachgereicht – das ist ein echter Mehrwert. Eine Empfehlung sprechen wir vor allem Android-Nutzern aus, die hohen Wert auf Klangqualität legen. Die meisten iPhone-Nutzer werden eher zu den AirPods Pro greifen, die zwar klanglich schwächer sind, aber dafür perfekt in iOS und MacOS integriert sind und sich angenehmer tragen.