Sony WF-1000XM3 im Preisverfall: Klanglich überzeugende Noise-Canceling-In-Ears unter 200 Euro

Gutes Schnäppchen kurz nach Weihnachten: Die True-Wireless-Kopfhörer Sony WF-1000XM3 bieten tollen Sound und eine wirkungsvolle Geräuschunterdrückung.

Bildquelle: GIGA

Originalartikel:

Sony WF-1000XM3: Preislicher Verlauf der True-Wireless-Earbuds

Die Sony WF-1000XM3 sind im Sommer 2019 erschienen (UVP 249 Euro) und waren schon kurz darauf etwas günstiger zu haben. Zum Black Friday 2019 kam ein weiterer kräftiger Preisrutsch. Werfen wir einen Blick auf den preislichen Verlauf:

Wie es preislich weitergeht, ist schwer zu sagen, denn das Modell ist noch relativ neu am Markt. Wir empfehlen, nicht mehr als 220 Euro dafür auszugeben. Ein dauerhaftes Preisniveau von rund 200 Euro ist für die Zukunft durchaus denkbar, denn die Konkurrenz in dieser Gerätegattung wird jeden Monat größer.

Für wen eignen sich die Sony WF-1000XM3?

Sony zeigt mit den WF-1000XM3 bewährte Stärken: Die Earbuds und das Case sind tadellos verarbeitet. Der Klang ist detailreich, dynamisch und transparent – da können True-Wireless-Earbuds aus niedrigeren Preisklassen nicht mithalten. Das Noise Cancelling (ANC) ist wirkungsvoll und sorgt für ein gewisses Maß an Ruhe bei Flugreisen oder Bahnfahrten – an den großen Over-Ear Sony WH-1000XM3 (Straßenpreis rund 250 Euro) kommt es aber nicht ganz ran.

Hier das offizielle Herstellervideo:



Die Gehäuse stehen etwas aus den Ohren ab, was bei Wind (und aktiviertem ANC) zu Störgeräuschen führen kann. Wo Sony noch nachbessern muss, ist die dazugehörige App, die nur träge reagiert. Immerhin wurde neulich per Softwareupdate die Möglichkeit der Lautstärkeregelung an den Earbuds nachgereicht – das ist ein echter Mehrwert. Eine Empfehlung sprechen wir vor allem Android-Nutzern aus, die hohen Wert auf Klangqualität legen. Die meisten iPhone-Nutzer werden eher zu den AirPods Pro greifen, die zwar klanglich schwächer sind, aber dafür perfekt in iOS und MacOS integriert sind und sich angenehmer tragen.