Klare Dialoge, Surround-Effekte, beeindruckender Bass: Soundbars helfen Fernseher in Sachen Klang gewaltig auf die Sprünge. GIGA-Audioexperte Stefan stellt die besten Modelle bis 600 Euro vor und erklärt, worauf man beim Kauf achten sollte. Mit dabei sind empfehlenswerte TV-Lautsprecher von Yamaha, Nubert, Sonos, Samsung und Sennheiser.

Die besten Soundbars 2020: Alle Testsieger und Empfehlungen im Überblick

Platzierung Produkt Straßenpreis Angebot Testsieger Stiftung Warentest (mit Subwoofer) Yamaha YAS 207 ca. 280 Euro Zu Otto Testsieger Stiftung Warentest (Standalone) Nubert nuPro AS-250 ca. 545 Euro Zu Amazon Empfehlung der GIGA-Redaktion Sonos Beam ca. 400 Euro Zu Saturn Günstige Soundbar Samsung HW-N400 ca. 160 Euro Zu Amazon

GIGA-Redakteur Stefan hat in diese Zusammenfassung eigene Erfahrungen und Recherche in Fachzeitschriften einfließen lassen. Vorgestellt werden aktuelle TV-Soundbar-Modelle, die besonderes Lob von Presse und Kunden erhalten haben und sich daher für einen Kauf empfehlen. Das von der Stiftung Warentest angewendete Testverfahren für Soundbars wird zudem auf der entsprechenden Webseite erläutert.

Testsieger bei Stiftung Warentest (mit Subwoofer): Yamaha YAS 207

Die Stiftung Warentest prüfte Soundbars zuletzt in der Ausgabe 10/2018, insgesamt 18 Modelle wurden untersucht. Der Sieger unter den Soundbars mit separatem Subwoofer wurde die Yamaha YAS 207 (Urteil: „gut“, Note 1,9). Eine kleine Überraschung, denn das mit einem Straßenpreis von unter 300 Euro recht günstige Lautsprechersystem vom japanischen Audio-Hersteller konnte auch wesentlich teuerere Konkurrenten von Sony, JBL und Samsung hinter sich lassen. Der Testsieg der Yamaha YAS 207 bei der Stiftung Warentest hat vor allem mit dem als „sehr gut“ benoteten Klang zu tun, der zu 60 Prozent in die Gesamtwertung einfloß.

Auch das britische Magazin WhatHifi (Spezialausgabe „Awards 2019“, erhältlich bei Readly) vergibt die Bestnote: 5 von 5 Sternen. Die Nachteile der Yamaha YAS 207 sind allenfalls in der Ausstattung auszumachen: So wäre ein richtiges Display auf dem Lautsprecher sicherlich nützlich, ebenso fehlen einige Features wie AirPlay 2 oder Dolby Atmos. Das ist aber in Anbetracht der Preisklasse absolut in Ordnung.

YAMAHA YAS-207, Soundbar mit Subwoofer

Vorteile:

Sehr guter Klang

Zum Teil gut ausgestattet, z. B. kabelloser Subwoofer, Bluetooth, HDMI ARC

Nachteile:

Der vom Hersteller beworbene 3D-Surround-Sound (DTS Virtual:X) haut nicht jeden Nutzer vom Hocker

Testsieger bei Stiftung Warentest (Standalone-Soundbar): Nubert nuPro AS-250

Kommen wir zu den einteiligen Systemen, also Soundbars ohne Subwoofer. Hier ist die Herausforderung, dass die Soundbar den für Filmeffekte wichtigen Bass ganz alleine erzeugt. Der schwäbische Boxenhersteller Nubert zeigt mit der Nubert nuPro AS-250 für 545 Euro, dass man dieser Aufgabe gewachsen ist – jahrzehntelange Erfahrung im HiFi-Bereich sei dank. Bei der Stiftung Warentest konnte die Nubert nuPro AS-250 in der Kategorie „Soundbars einteilig“ die Siegernote „gut“ (2,1) erringen. Gelobt werden der gute Klang und die Fernbedienung.

Die Besonderheiten der Nubert nuPro AS-250: Es handelt sich um ein Sounddeck mit einer Tragkraft von über 100 Kilogramm, sodass man den Fernseher auf dem Lautsprecher platzieren kann, wie auf einem Sockel. Die Nubert nuPro AS-250 verzichtet zudem auf virtuellen Surround Sound, den viele andere Hersteller mit digitaler Signalverarbeitung integrieren. Stattdessen spielt die nuPro AS-250 ausschließlich unverändertes Stereo – und zwar so klar und pegelfest, dass sie mit einigen ausgewachsenen Stereoanlagen mithalten kann. Stereocinch, S/PDIF, Toslink, USB, USB-Spannungsbuchse, Sub-Out, Link – die zahlreichen Anschlüsse sind vorbildlich. Schade ist aber, dass ein HDMI-Anschluss fehlt – für die Verbindung per HDMI ARC ist ein Adapter (ca. 65 Euro) erforderlich.

Nubert nuPro AS-250 Soundbar Stereo

Vorteile:

Guter Klang, eignet sich auch für Musik

Robust gebaut

Nachteile:

HDMI-ARC-Verbindung nur per Adapter

Vergleichsweise wuchtiges und wenig elegantes Design, das sicherlich nicht zu jeder Einrichtung passt

Empfehlung der GIGA-Redaktion: Sonos Beam

„Weniger ist mehr“ – diese Weisheit trifft gelegentlich auch beim Technikkauf zu. Die Sonos Beam für rund 400 Euro ist so ein Fall. Das schlichte Design und die kompakte Bauweise sind wegweisend. Die Klangqualität ist mit Blick auf die geringe Gehäusegröße erstaunlich. In unserem ausführlichen Test vergaben wir die Wertung 87 Prozent – seitdem ist die Sonos Beam einer unserer Lieblinge, den sich so manches Mitglied der GIGA-Redaktion auch privat angeschafft hat.

Vor dem Kauf der Sonos Beam muss man sich darüber im Klaren sein, dass der kalifornische Hersteller ein mehr oder weniger geschlossenes System anbietet. Dieses punktet mit einfacher Einrichtung, automatischer Klangkalibrierung (Sonos Trueplay), einer hervorragenden App, unzähligen unterstützten Musikdiensten und vielem mehr – ein Traum der Bequemlichkeit! Andererseits ist man in Sachen Erweiterung spürbar eingeschränkt: So ist beispielsweise der einzige mit der Sonos Beam kompatible Subwoofer der Sonos Sub (ca. 800 Euro). In kleinen Räumen kann man sich die zusätzliche Bassbox glücklicherweise sparen, denn da klingt die Beam auch alleine super.

Sonos Beam, smarte Soundbar mit Sprachsteuerung

Vorteile:

Guter Klang bei kompakter Bauweise

Alle Vorteile des Sonos-Systems (z. B. viele direkt unterstützte Musikstreamingdienste, spielend leichte Vernetzung)

Nachteile:

Nur ein einziger HDMI-Anschluss

Günstige Soundbar: Samsung HW-N400

Der kleine Fernseher im Schlaf- oder Gästezimmer braucht weder Surround-Effekte, noch brachiale Bassgewalt. Eigentlich reicht ein Lautsprecher, der dem flachen Flachbild-TV-Klang etwas auf die Sprünge hilft, sodass man Dialoge besser versteht und die Tatort-Folge ein wenig an Atmosphäre gewinnt. Für solche Fälle kommt die Samsung HW-N400 wie gerufen – eine Standalone-Soundbar zum attraktiven Preis, die kompakt gebaut ist (64 cm breit) und sich einfach per HDMI mit dem TV verbinden lässt.

Die Kundenbewertungen bei Amazon sprechen eine klare Sprache: 4,4 von 5 Sternen, zahlreiche Nutzer loben das gute Preis-Leistungs-Verhältnis der Samsung HW-N400. Klanglich wertet sie die meisten Fernseher hörbar auf. Ein ergreifendes „Feuerwerk der Effekte“ sollte man aber freilich nicht erwarten, das ist bei der Größen- und Preisklasse nicht machbar.

Samsung HW-N400 Soundbar

Vorteile:

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Nachteile:

Klangqualität und Ausstattung eindeutig Einsteigerklasse

Soundbar für den Fernseher: Was man vor dem Kauf wissen sollte

Bauweise: einteilig, mehrteilig oder doch ein Sounddeck?

Was genau ist eine „Soundbar“? Die einfachste Unterteilung erfolgt über die Bauart. Das sind die drei wesentlichen Typen von Soundbars, wie sie im Handel angeboten werden:

Klassische Soundbar („Klangbalken“ / „Stand-Alone“ / „einteilige Soundbar“): Ein einzelner, meist länglicher Lautsprecher, der vor dem Fuß des Fernsehers platziert wird. Meist optional durch zusätzliche Lautsprecher erweiterbar. Beispiele: Sonos Beam, Bose Soundbar 500

Ein einzelner, meist länglicher Lautsprecher, der vor dem Fuß des Fernsehers platziert wird. Meist optional durch zusätzliche Lautsprecher erweiterbar. Beispiele: Sonos Beam, Bose Soundbar 500 Soundbar mit Subwoofer („Soundbar-System“, „2.1“): Diese Modelle sind ab Werk mit einem dazugehörigen Subwoofer ausgestattet. Diese spezielle Lautsprecherbox ist nur für die tiefen Töne (Bässe) zuständig – meist ein quaderförmiger Gehäuse, das auf dem Boden steht und etwas versteckt platziert wird. Beispiele: Yamaha YAS-207, Polk Audio Command Bar

Diese Modelle sind ab Werk mit einem dazugehörigen Subwoofer ausgestattet. Diese spezielle Lautsprecherbox ist nur für die tiefen Töne (Bässe) zuständig – meist ein quaderförmiger Gehäuse, das auf dem Boden steht und etwas versteckt platziert wird. Beispiele: Yamaha YAS-207, Polk Audio Command Bar Soundplate („Soundbase“, „Sounddeck“): Eine klassische Soundbar stellt man vor den TV oder hängt sie an die Wand – die Soundplate kommt hingegen unter den Fernseher. Es handelt sich um einen flachen und robusten Lautsprecher, der dafür ausgelegt ist, das gesamte Gewicht des darauf stehenden TVs zu tragen. Beispiele: Nubert nuPro AS-450, Sonos Playbase

Vor dem Kauf macht es Sinn, die Anforderungen in den eigenen vier Wänden zu ermitteln. Ein kleiner TV (z. B. 32 Zoll Diagonale) im Schlafzimmer lässt sich mit einer einteiligen Soundbar ausreichend aufrüsten. Im Wohnzimmer oder Heimkino ist mehr Platz vorhanden und es muss mehr Power her: Dann sind Kombinationen mit Subwoofer interessant. Auch die optionale Erweiterbarkeit um Rücklautsprecher ist dann ein Punkt, der kaufentscheidend sein kann.

Konnektivität: HDMI, eARC, Apple AirPlay und mehr

Wie kommt der Sound zur Soundbar? Bei den vielen Anschlussmöglichkeiten (u.a. HDMI, HDMI ARC, HDMI eARC, TOSLINK, S/PDIF, Klinke, Cinch) ist man schnell überfordert. Auch hier lohnt es sich, vor dem Kauf zu prüfen, was der eigene Fernseher bietet und wie man die Soundbar idealerweise anschließt. Ansonsten steht man womöglich im Wohnzimmer und stellt fest, dass ein Adapter benötigt wird. Wer es drahtlos mag, achtet beim Kauf der Soundbar auf Bluetooth, Apple AirPlay 2 oder ein anderes WLAN-Lautsprechersystem (Sonos, Yamaha Musiccast etc.).

Klang: Stereo oder Surround?

Auch wenn einige Hersteller von „beeindruckenden Surround-Effekten aus nur einer Box“ sprechen – bei virtuellem Surround (meist erzeugt durch Klangreflexionen an Wänden und Decke) sollte man kein Wunder erwarten. Wer einmal ein echtes Surround-System mit Subwoofer, Rear- und Deckenlautsprecher gehört hat, wird diesen Eindruck nicht vergessen. Vor allem die kleinen Standalone-Soundbars kommen trotz digitaler Signalverarbeitung nicht an dieses Erlebnis heran. Dazu kommt, dass Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS-HD und Co. nicht ohne Weiteres zu haben sind: Man braucht entsprechend codiertes Quellmaterial (Blu-ray, Streaming-Dienst), einen geeigneten Zuspieler (z.B. Apple TV 4K), die richtigen Kabel (z.B. HDMI) und Anschlüsse (z.B. HDMI ARC für Dolby Atmos, siehe auch unser Test der Sonos Arc Soundbar). Wenigstens sind viele Soundbar-Modelle nachträglich erweiterbar, sodass man bei Bedarf etwa einen Subwoofer oder Lautsprecher für die hinteren Kanäle nachrüsten kann.

Wenn man hauptsächlich das TV-Programm konsumiert (Nachrichten, Shows), dann reicht eine einfache Soundbar mit ordentlichem Stereo vollkommen aus. Wobei man auch hier wissen sollte, dass „Stereo“ allenfalls als Eintrag im Datenblatt zu verstehen ist. Durch den geringen Abstand der beiden Kanäle innerhalb einer Soundbar ist der Panorama-Effekt hörbar begrenzt – egal, was der Hersteller verspricht. Für hochwertigen Musikgenuss braucht man nunmal zwei separate Boxen mit größerem Abstand.