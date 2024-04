Spannender Marktstart: Sonos plant Streaming-Alternative zu Roku und Co.

Eigentlich ist SONOS ja für tollen Klang mit seinen Lautsprechern bekannt. Doch nun hat das Unternehmen auch Pläne in anderen Bereichen.

Sonos Facts

Bisher war SONOS richtig gut im Klang. Die Marke bietet ein minimalistisches Design und fügt sich so subtil in jeden Einrichtungsstil ein. Des Weiteren bieten sie einen hohen Komfort, gerade bei der Einrichtung der Geräte. Diese ist nämlich ganz einfach über die App vorzunehmen. Außerdem können SONOS-Lautsprecher untereinander verbunden werden, sodass das Spielen von Musik in jedem Raum gleichzeitig möglich ist. Doch Musik und Klang sind SONOS nicht genug. Mit einem neu angekündigten Gerät will die Marke Konkurrenz zu Apple und Roku aufbauen.

Ihr hadert mit dem Kauf eines SONOS-Lautsprechers?

Dieses neue SONOS-Streaming-Produkt kommt auf uns zu

Es soll eine TV-Set-Top-Box in Planung sein, welche wahrscheinlich bis Ende 2024 auf dem Markt erscheinen wird. Mit dieser soll das Streamen über die üblichen Anbietern wie Apple möglich sein. Name des ganzen: SONOS TV. Der Preis soll ungefähr zwischen 150 und 200 US-Dollar liegen. Also etwa in der Preishöhe wie auch die Konkurrenzprodukte von Apple und Roku. Laufen soll das Gerät über Android.

So soll das neue Gerät funktionieren

Aufschluss über das neue Produkt bringt uns ein neu angemeldetes Patent, auf dem genau beschrieben wird, wie dieses funktionieren soll. Demnach sucht man nach einer Fernbedienung vergeblich. Das neuartige Gerät soll entweder über die Stimme oder das eigene Smartphone beziehungsweise die App steuerbar sein. Ebenfalls unauffindbar: ein App Store. Über die SONOS-App auf euren Smartphones beziehungsweise die direkte Verknüpfung mit den Streaming-Diensten soll alles erreichbar sein. Auch ein sozialer Aspekt wird mit eingefügt: Es soll möglich sein, Freunde hinzuzufügen, um mit ihnen den Verlauf an geschauten Serien und Filmen zu teilen. Dabei können auch Empfehlungen an diese abgegeben werden. Ein ganz klarer Vorteil der neuen Box: Ein kompliziertes Kabelmanagement braucht man nicht mehr. Seine bisherigen SONOS-Lautsprecher kann man ganz einfach kabellos verbinden.