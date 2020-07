Wer mit wenig LTE-Datenvolumen auskommt und dafür lieber auf stabilen Empfang setzt, sollte sich aktuell die günstigen Crash-Tarife ansehen. Für nur 2,99 Euro im Monat bekommt ihr den wohl günstigsten Handytarif im Telekom-Netz. Allerdings ist Geschwindigkeit gefragt – das Angebot gilt nur wenige Tage.

Günstiger Handyvertrag im Telekom-Netz

Es muss nicht immer alles eine Flatrate sein. Das gilt besonders bei Handyverträgen. Wer nur selten telefoniert und unterwegs auch nicht viel surft, kann auch mit einem Tarif für 2,99 Euro im Monat leben. Dafür bekommt man bei Crash-Tarife für kurze Zeit einen guten Vertrag im Telekom-Netz. Man muss sein Nutzungsverhalten aber ganz genau kennen.

Die Details zum Handyvertrag:

Netz: Telekom

100 Freiminuten in alle deutschen Netze

SMS für 9 Cent

LTE-Datenvolumen: 750 MB mit 25 MBit/s (danach 32 Kbit/s)

mit 25 MBit/s (danach 32 Kbit/s) EU-Roaming inklusive

Grundgebühr pro Monat: 2,99 Euro

24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

Bereitstellungsgebühr: 0,00 Euro

Datenautomatik: nein

VoLTE und Wifi-Call möglich

Tarif ist mit eSIM nutzbar

Der Handyvertrag läuft 2 Jahre und sollte innerhalb dieser Zeit rechtzeitig gekündigt werden, da die Grundgebühr ab dem 25. Monat auf 5,99 Euro pro Monat steigt. Da keine Anschlussgebühr anfällt, müsst ihr in 24 Monaten auch wirklich nur 71,76 Euro bezahlen. Das ist schon ein sehr guter Preis für einen brauchbaren Telekom-Tarif. Wer sich nicht so lange an einen Vertrag binden will: Es gibt zahlreiche monatlich kündbare Handytarife – allerdings im Netz von o2.

Für wen lohnt sich dieser Tarif-Deal?

Für alle, die ihr Nutzungsverhalten genau kennen. Viele haben eine Allnet-Flat und viel LTE-Datenvolumen, das sie gar nicht ausnutzen und so unnötig bezahlen. Dieser Tarif ist für alle, die meistens sowieso im WLAN sind und nicht viel telefonieren mit dem Handy.

Trotzdem bekommt man für nur 2,99 Euro das Telekom-Netz und ist so überall erreichbar. Mit 750 MB im Monat kann man auch ohne Probleme über WhatsApp chatten und etwas im Netz surfen. Übertreiben sollte man es aber nicht, da die Geschwindigkeit dann schnell geringer wird. Wer Interesse hat, sollte nicht zu lange warten. Die Aktion gilt nur für kurze Zeit.