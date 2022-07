Das OnePlus 9 Pro ist ein Smartphone der Oberklasse und überzeugt auch mit einer dementsprechenden Ausstattung. Am Prime Day bekommt ihr das High-End-Smartphone über 150 Euro günstiger.

High-End-Smartphone mit viel Power

Zum Amazon Prime Day 2022 können Prime-Kundinnen und -Kunden am 12. und 13. Juli deutlich sparen – falls ihr noch kein Prime-Abo habt, könnt ihr mit dem nachstehenden Link Amazon-Prime 30 Tage kostenlos testen. Auch Smartphone-Angebote kommen dabei nicht zu kurz: Wer nach einem neuen Handy sucht und auf eine Top-Ausstattung nicht verzichten will, kann beim OnePlus 9 Pro für 599 Euro (statt zum Normalpreis von 760 Euro) zuschlagen.

Das OnePlus 9 Pro glänzt vor allem mit seinem abgerundeten 6,7-Zoll-Display. Dank der OLED-Technologie und der hohen Auflösung mit 3.216 x 1.440 Pixeln macht es viel Spaß, über das Handy Videos zu streamen und zu zocken. Da das Smartphone im Frühjahr 2021 auf den Markt kam, wurde es mit dem Snapdragon 888 als System-on-a-Chip ausgestattet. Obwohl der Qualcomm-Prozessor nicht mehr der aktuellste ist, sorgt er für eine sehr gute Performance. Mit dem 12 GB Arbeitsspeicher könnt ihr das OnePlus 9 Pro für anspruchsvollere Anwendungen und Games einsetzen. Für Letzteres gibt es sogar den „Pro Gaming Mode“ – ein Booster für die Leistung.

In unserem GIGA-Video verraten wir euch 4 Tipps, wie ihr beim Prime Day ordentlich sparen könnt:

4 Tipps, mit denen du beim Amazon Prime Day richtig sparen kannst Abonniere uns

auf YouTube

OnePlus 9 Pro: Starke Kamera, aber schwacher Akku

Ein weiterer Vorteil des OnePlus 9 Pro ist die Kamera. Die Fotos überzeugen mit authentischen Farben, vielen Details und dank des optischen Bildstabilisators bei der Rückkamera muss man sich keine Sorgen um verwackelte Aufnahmen machen. Jedoch muss man sich an das automatische Nachschärfen gewöhnen. Videos werden mit einer Auflösung bis 8K aufgenommen und dank verschiedener Funktionen kann man sich da kreativ ausleben.

Jedoch ist das OnePlus 9 Pro nicht frei von Schwächen: So muss man auf einen Micro-SD-Slot verzichten (der 256 GB interne Speicher sollte aber in der Regel ausreichen) und beim Akku muss man sich auf tägliches Aufladen einstellen. Hier hat sich der Hersteller für eine Kapazität von 4.500 mAh entschieden. Dafür macht die Schnellladefunktion einen guten Job – das OnePlus 9 Pro ist in noch nicht mal 40 Minuten voll aufgeladen.

Übrigens muss man sich um das Update auf Android 12 keine Sorgen machen. Seit Mai 2022 steht die Aktualisierung des Betriebssystems und der Benutzeroberfläche OxygenOS 12 für das OnePlus 9 Pro zur Verfügung.

Die Spezifikationen des OnePlus 9 Pro im Detail:

Betriebssystem OxygenOS 11 (basierend auf Android 11) Display 6,7 Zoll-AMOLED

FHD+

3.216 x 1.440 Pixel

120 Hz SoC Snapdragon 888 5G RAM 12 GB RAM Interner Speicher 256 GB (nicht erweiterbar) Kamera 16 MP Frontkamera

48 MP Hauptkamera mit OIS

50 MP Ultraweitwinkel

8 MP Telesensor mit OIS

2 MP Monochrom-Kamera Akku 4.500 mAh (Schnellladefunktion, kabelgebunden) Besonderheiten NFC-Unterstützung

Fingerabdrucksensor und Gesichtserkennung

