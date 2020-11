Bei Amazon habt ihr nur heute die Möglichkeit, superschnelle SSDs mit ordentlich Speicherplatz zu Sparpreisen abzustauben. Wir stellen euch in diesem Artikel die Speicher-Highlights von Sabrent vor.

Wenn ihr auf der Suche nach schnellem, internem Speicherplatz für eure Daten wie Musik, Videos und Spiele seid, dann könnt ihr jetzt bei Amazon von tollen Angeboten profitieren. SSDs von Sabrent sind nur heute, am 10. November, stark im Preis reduziert. Hier findet ihr die Top-Deals.

SSDs von Sabrent im Angebot bei Amazon

Als Teil der „Frühe Black Friday Deals“-Aktion bei Amazon findet ihr heute, am 10. November, SSDs von Sabrent zu unschlagbar günstigen Preisen – teilweise könnt ihr über 100 Euro sparen. Die SSDs bieten euch in einer kompakten Größe 1 TB Speicherplatz und schnelle Lesegeschwindigkeiten. Die folgenden Deals solltet ihr euch deswegen auf keinen Fall entgehen lassen:

SSDs von Sabrent

https://www.amazon.de/blackfriday

Kennt ihr euch mit Gaming-Charakteren aus? Erratet diese elf Vorbilder für berühmte Videospielfiguren!

Dass Videospielcharaktere oftmals von prominenten Persönlichkeiten inspiriert sind, ist kein Geheimnis. Bei Ellie von The Last of Us ist die Ähnlichkeit zu Ellen Page nicht von der Hand zu weisen, Lindsay Lohan soll sich außerdem in der jungen Frau aus dem GTA-5-Artwork wiedererkannt haben. Doch wie sieht es mit den folgenden Spielfiguren aus: Erkennst du all ihre berühmten Vorbilder?

Wie findet ihr die SSD-Deals bei Amazon? Werdet ihr euch eine der Speicherkarten von Sabrent sichern oder wartet ihr noch auf andere Angebote zum Black Friday? Besucht uns auf unserer Facebook-Seite und schreibt uns dort eure Meinung in den Kommentarbereich!