Mit iOS 14 bekommen auch die AirPods Pro eine faszinierende Funktion: „Räumliches Audio mit dynamischer Verfolgung von Kopfbewegungen“ – also eine Art Surround-Klang, direkt aus dem Kopfhörer. GIGA listet auf, welche Voraussetzungen für Spatial Audio gelten und welche Streaming-Angebote und Apps das Feature bereits unterstützen.

Bei der Vorstellung von iOS 14 noch als „Spatial Audio“ angekündigt, ist die Funktion auf Deutsch mittlerweile unter den Bezeichnungen „Räumliches Audio“ (Apple Pressemitteilung) oder „3D-Audio“ (Bluetooth-Einstellungen, iOS 14) zu finden. Beide Begriffe sind zutreffend – wenn 3D-Audio aktiviert ist, kann man in der Tat einen Surround-Effekt mit Kopfhörern erleben, der einer echten Heimkinoanlage in Sachen Räumlichkeit nahe kommt. Allerdings müssen eine Reihe von Bedingungen erfüllt sein, damit 3D-Audio funktioniert.

Wo kann ich Spatial Audio (3D-Audio) mit den AirPods Pro nutzen?

Streaming-Dienste und Inhalte, die 3D-Audio unterstützen:

Apple TV+ (z. B. Greyhound, SEE etc.)

Bei iTunes gekaufte Filme (z. B. Contagion, Blade Runner etc.), abgespielt über die Apple TV App

Disney+ (z. B. The Mandalorian etc.)

Netflix (funktioniert laut einzelnen Nutzern, wir konnten es aber bisher nicht bestätigen)

Plex

HBO Max

Apps, die 3D-Audio unterstützen:

Eine recht überschaubare Auswahl, die hoffentlich in Zukunft noch erweitert wird. Andere beliebte Dienste wie Amazon Prime Video, Apple Music, Spotify oder YouTube unterstützen 3D-Audio aktuell nicht (Stand: 17.09.2020). Uns ist zudem aufgefallen, dass es manchmal erforderlich ist, 3D-Audio in den Bluetooth-Einstellungen erst aus- und dann wieder einzuschalten, damit es im Zusammenspiel mit einer App funktioniert.

Apple Spatial Audio (3D-Audio): Technische Voraussetzungen

Betriebssytem:

Mindestens iOS 14 bzw. iPadOS 14

Firmware der AirPods Pro:

„3A283“ oder neuer. Herausfinden geht so: AirPods Pro mit iPhone verbinden, in den Bluetooth-Einstellungen unter dem Punkt „Version“ nachschauen (Anleitung für manuelles Update).

Unterstützte Kopfhörer:

Nur die AirPods Pro von Apple. Die Modelle anderer Hersteller, die normalen AirPods (ohne Pro) oder die kabelgebunden EarPods werden nicht unterstützt!

Unterstützte iPhones:

iPhone 7 und iPhone 7 Plus

iPhone 8 und iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS und iPhone XS Max

iPhone XR

Phone 11

iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2020)

Unterstützte iPads:

iPad Pro 12,9-Zoll (3. Generation) und neuer

Pad Pro 11-Zoll

iPad Air (3. Generation)

iPad (6. Generation) und neuer

iPad mini (5. Generation)

Nicht unterstützt werden aktuell sämtliche Macs (Macbook Air, iMac etc.) und die TV-Streaming-Boxen Apple TV und Apple TV 4K.

Apple 3D-Audio in iOS 14 aktivieren

Die AirPods pro müssen mit dem iPhone oder iPad verbunden sein. Dann findet man die Option „3D-Audio“ hier:

Einstellungen > Bluetooth > AirPods Pro > Info (i in Kreis)

Was bringt Spatial Audio (3D-Audio) überhaupt?

3D-Audio macht sich Gyroskop und Beschleunigungsmesser in den AirPods Pro und dem iPhone/iPad zu Nutze. So werden die Bewegungen von Kopf und Abspielgerät räumlich erfasst. Anhand der Bewegungsdaten wird das Schallfeld so positioniert, dass es auch bei Kopfbewegungen scheinbar am Gerät verankert bleibt. Der Effekt ist also letzten Endes eine Imitation echter Lautsprecher, die unbeweglich im Wohnzimmer stehen. Sitzt man nämlich (ohne Kopfhörer) frontal vor Boxen und dreht während eines Filmdialogs den Kopf leicht nach links, so ist dieser Dialog auf dem rechten Ohr stärker zu vernehmen, da es sich durch die Kopfdrehung räumlich näher an den Lautsprechern befindet.

Mit einem herkömmlichen Kopfhörer würde sich bei einer Drehung dagegen am Klangeindruck nichts ändern, da er auf dem Kopf sitzen und die Drehung mitmacht. Bei 3D-Audio mit den AirPods Pro wird aber der Klang mittels psychoakustischer Methoden so um den Nutzer „gedreht“, dass der Filmdialog scheinbar weiterhin „von vorne“ kommt – als wären dort Lautsprecher aufgestellt, wo sich das iPhone/iPad befindet. Durch die feine Abstimmung tritt der Effekt schon bei leichten Kopfbewegungen ein und sorgt für ein außergewöhnliches und räumliches Erlebnis.

