Notebooksbilliger.de will allen PC-Tunern da draußen eine Freude machen, verschiedene SSD-Speichermedien sind jetzt im Angebot. Mit einem Rabattcode bekommt ihr eine Preisreduktion von 15 % für ausgewählte Produkte des Herstellers „Crucial“. Wir haben einige gute Angebote für euch herausgesucht.

Rabatt-Aktion bei Notebooksbilliger.de: Crucial SSD-Speicher zum Schnäppchenpreis – die besten Angebote

Notebooksbilliger.de hat eine Rabattaktion gestartet und bietet Produkte des Herstellers „Crucial“ vergünstigt an, die Aktion „Crucial Gaming Days“ läuft noch bis zum 26. Januar 2021, um genau 23:59 Uhr desselben Tages endet die Aktion.

Ihr müsste den Rabattcode NBBCRUCIALGAMING beim Kauf des Artikels angeben.

Ihr könnt den Rabattcode nur einmal anwenden, also nur für ein Produkt. Die Auswahl der Aktionsartikel ist begrenzt und gilt nur so lange der Vorrat reicht.

Alle Angebote der Rabattaktion bei Notebooksbilliger.de

Crucial SSD P2 & P5: Interne Solid-State-Module - ihr spart bis zu 50 Euro

Wir beginnen zunächst mit drei „Crucial SSD - Solid-State-Modulen“ (P2 & P5). Die drei SSD-Speicher sind zurzeit bei Notebooksbilliger.de am günstigsten, so zeigt es auch der Marktvergleich verschiedener Händler bei idealo. Die Gutschein-Aktion von Notebooksbilliger lohnt sich also.

Crucial P2 SSD 1TB M.2 2280 PCIe 3.0 x4

Crucial P2 SSD 1TB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 - internes Solid-State-Module / Der 1 TB SSD-Speicher kostete bislang 99,50 Euro bei Notebooksbilliger und jetzt nur noch 84,58 Euro. (Mit dem Rabattcode „NBBCRUCIALGAMING“.)

Crucial P5 SSD 1TB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe

Crucial P5 SSD 1TB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe - internes Solid-State-Modul / Der 1 TB SSD-Speicher kostete bislang 146,99 Euro bei Notebooksbilliger und jetzt nur noch 124,94 Euro. (Mit dem Rabattcode „NBBCRUCIALGAMING“.)

Crucial P5 SSD 2TB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe

Crucial P5 SSD 2TB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe - internes Solid-State-Modul / Der 2 TB SSD-Speicher kostete bislang 342,91 Euro bei Notebooksbilliger und jetzt nur noch 291,47 Euro. (Mit dem Rabattcode „NBBCRUCIALGAMING“.)

Crucial SSD BX500 – 1 & 2 TB - interner Solid-State-Drive – ihr spart bis zu 30 Euro

Das günstigste Angebot für die beiden Produkte, findet ihr zurzeit nur bei Notebooksbilliger, das bestätigt auch der Marktvergleich bei idealo. Den günstigen Preis bekommt ihr aber nur mit dem Rabattcode, dieser kann nur einmal verwendet werden.

Crucial BX500 SSD 1TB 2.5 Zoll SATA 6Gb/s

Crucial BX500 SSD 1TB 2.5 Zoll SATA 6Gb/s - interner Solid-State-Drive / Der 1 TB Solid Drive von Crucial kostete bislang 90,78 Euro bei Notebooksbilliger und jetzt nur noch 77,16 Euro. (Mit dem Rabattcode „NBBCRUCIALGAMING“.)

Crucial BX500 SSD 2TB 2.5 Zoll SATA 6Gb/s

Crucial BX500 SSD 2TB 2.5 Zoll SATA 6Gb/s - interner Solid-State-Drive / Der 2 TB Solid Drive von Crucial kostete bislang 195,98 Euro bei Notebooksbilliger und jetzt nur noch 166,58 Euro. (Mit dem Rabattcode „NBBCRUCIALGAMING“).

Für wen lohnt sich die Rabattaktion bei Notebooksbilliger?

Falls ihr gerade mehr Speicher-Power für euren PC benötigt, dann könnt ihr mit den Crucial SSD - Solid-State-Modulen das Potential eures Computers voll ausschöpfen. Mehr Leistung sorgt für kürzere Ladezeiten und schnellere Datenübertragung, was euch beim Arbeiten zu Gute kommt oder bei der nächsten Runde „CoD“.

Die beiden Crucial BX500 SSD-Drives bringen die Ladegeschwindigkeit eines Handy-Flashspeichers auf euren PC, dies ermöglicht euch noch schnelleres Laden von Dateien und eine Steigerung der Reaktionsfähigkeit eures PCs. Ihr müsst euch jetzt nur noch entscheiden mit welchem Produkt ihr eure PC-Leistung steigern wollt. Falls euch aber der Sinn nach anderen Tech-Produkten steht, dann schaut in unsere Auswahl der besten Hardware-Tech-Angebote bei MediaMarkt rein.