Spider-Man-Feeling: Erkundet New York mit Google Maps auf spektakuläre Weise

Ihr wollt die Stellen, an denen Spider-Man in den Filmen vorbeischwingt, im echten Leben sehen? Das könnt ihr mit eingezeichneten Orten auf Google Maps.



Spider-Man ist ein Superheld, der leider nur im Film oder im Comic existiert, doch die Orte, an denen er immer wieder die Menschheit rettet, die gibt es wirklich. Der Superheld lebt in New York, weswegen dort auch seine Rettungsaktionen stattfinden. Der freundliche Spinnenmann von nebenan eben. Mit einer Liste an Sehenswürdigkeiten aus den Spider-Man-Filmen auf Google Maps könnt ihr euch die Orte aus den Superhelden-Geschichten angucken.

Die Spider-Man-Liste auf Google Maps

Wer ein bisschen Superhelden-Feeling im echten Leben haben möchte, dem stellt Google Maps eine Liste an Orten zur Verfügung, die im Spider-Man-Universum stattfinden. Spider-Man wohnt in New York, genauer gesagt in Manhattan, das immer mal wieder Schauplatz für einen spannenden Superheldenkampf bietet. Insgesamt 57 Orte gibt es und hier sind einige der wichtigsten:

Brooklyn Bridge („The Amazing Spider-Man 2“): Hier stirbt tragischerweise die Freundin von Spider-Man, Gwen Stacey. Sie wird von Green Goblin ermordet.

(„The Amazing Spider-Man 2“): Hier stirbt tragischerweise die Freundin von Spider-Man, Gwen Stacey. Sie wird von Green Goblin ermordet. The Parker Residence („Spider-Man“): Das Zuhause von Peter Parker und seiner Tante May.

(„Spider-Man“): Das Zuhause von Peter Parker und seiner Tante May. Mary Janes Apartment : Das Zuhause von Spider-Mans Freundin Mary Jane.

: Das Zuhause von Spider-Mans Freundin Mary Jane. Doctor Stranges Sanctum Sanctorum („Spider-Man: No Way Home“): Hier ist die Niederlassung von Dr. Stephen Strange, der eine große Rolle in dem dritten Film der Reihe mit Tom Holland spielt.

(„Spider-Man: No Way Home“): Hier ist die Niederlassung von Dr. Stephen Strange, der eine große Rolle in dem dritten Film der Reihe mit Tom Holland spielt. Peters Chelsea Apartment : Nachdem Peter Parker auszog und bevor er mit MJ zusammenzog, wohnte er hier.

: Nachdem Peter Parker auszog und bevor er mit MJ zusammenzog, wohnte er hier. Stark Tower (MCU-Filme): Besonders in den MCU-Filmen spielt dieser Turm eine große Rolle. Iron Man ist eine Art Mentor für Spider-Man und der Stark Tower ist immer ein willkommenes Zuhause für Peter Parker.

Die Liste von Google Maps mit den Orten aus „Spider-Man“ (© GIGA via Google Maps)

Der „Superhelden-Spaziergang“ durch New York

In New York wird ein sogenannter „Superhelden-Spaziergang“ angeboten. Hier werden unter anderem die Drehorte großer Superhelden-Filme besucht und echte Orte aus den Comics vorgestellt. Insgesamt zwei Stunden dauert der Rundgang und gibt dabei einen Einblick in die Stadt New York, die so oft Teil der großen Superhelden-Filme ist. Das Ganze wird auf Viator beworben und kann für eure nächste New-York-Reise gebucht werden. Mit diesem Rundgang werdet ihr ein einmaliges Erlebnis haben. Virtuell könnt ihr außerdem über Google Street View noch mehr Film-Locations besuchen.

