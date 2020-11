Otto entdeckt sein Herz für Gamer und hat am Black Friday einen guten Gaming-Laptop von MSI im Angebot. Fast jeder, der normalerweise auf seinem starken Gaming-Desktop-PC zockt, wünscht sich vielleicht manchmal auch einen portablen starken Gaming-Laptop, welcher einfach beim nächsten Familienbesuch in den Rucksack gepackt werden kann. Das „MSI GF75 10SDR-420 Gaming Notebook“ ist genauso ein Gerät und es ist zurzeit im Angebot bei Otto.de.

MSI Gaming Notebook + Office 356 zum Top-Preis im Black Friday-Sale bei Otto - ihr spart 250 Euro

Das Angebot im Black Friday Sale bei Otto ist ein Bundle mit dem Gaming-Laptop MSI GF75 und der Office-Anwendungssoftware Microsoft 365 Single, diese Software kostet im Handel ca. 69 Euro. Ihr bekommt also mehr als nur ein Gaming-Notebook, die Lizenz für „Microsoft 365 Single“ ist für ein Jahr gültig und das Paket enthält Premium-Versionen der Office-Anwendungen: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher, OneDrive, Skype und 1 TB OneDrive Cloudspeicher, sowie das MSI Software-Paket inklusive Dragon Center 2020 und dem MSI App Player.

Der MSI GF75 Gaming-Laptop (mit Intel i7 / 16 GB RAM / 1.000 GB / 256 GB SSD-Speicher) ist sehr dünn und leicht und so auch der Preis. Im Marktvergleich zeigt sich, dass der Gaming-Laptop in dieser Konfiguration, einschließlich Office 365 und Windows 10, nur auf Otto.de verfügbar ist und bei Neckermann.de, zum gleichen Preis.

MSI GF75 Thin/ Gaming-Notebook bei Otto

Das schnelle und leichte Gaming-Notebook „MSI GF75 10SDR-420“ (+ Software) kostet jetzt im Black Friday Sale von Otto nur noch 1.199 Euro (inklusive MwSt), bislang lag der Preis bei 1.449 Euro, ihr spart also ganze 250 Euro.

Otto schenkt euch zudem die Versandkosten (vom 23.11-21.12) und es besteht bei Otto.de auch die Möglichkeit zu Ratenzahlung mit 0% Finanzierung, ihr könnt also in verschiedenen Raten zahlen und das ohne Zinsen. Es kann ja sein, das euch dieser Gaming-Laptop noch zu teuer ist, dann könnt ihr das Gerät bei Otto beispielsweise in 6 Monatsraten zu einem Satz von 208,90 Euro bezahlen (+ einem Ratenaufschlag von 49.20 Euro).

MSI gehört zu den guten Markennamen im Gaming-Bereich und der Laptop verfügt über eine leistungsfähige Hardware-Ausstattung, daher bewegt sich der Preis in der Regel über der 1000 Euro Marke, darunter müsst ihr eher Abstriche machen, was Prozessorleistung, Speicherkapazität und Grafikkarten angeht.

Für wen lohnt sich der Kauf des MSI Gaming Notebooks MSI GF75 Thin

Die MSI GF75 (Thin) Baureihe zeichnet sich vor allem durch die leichte und dünne Bauweise aus, daher ist der Gaming-Laptop vor allem für Menschen interessant, die immer und überall zocken wollen oder auch andere anspruchsvolle Multimedianwendungen auf ihrem Gerät nutzen müssen, beruflich oder privat, das Gerät kann beides. Zudem beinhaltet das Angebot eine Lizenz für Microsoft 365 Single mit zahlreichen Office Anwendungen, ihr könnt also produktiv sein oder einfach nur mit dem neuen Assassin‘s Creed Valhalla entspannen oder mit Gran Turismo Sport, „pick your poison“.

Die Ausstattung des MSI GF75 kann sich auch sehen lassen, der Laptop verfügt über einen schnellen Intel i7 Prozessor (Sechskern-Prozessor), mit 2,6 Ghz und Turbo-Boost bis 5 GHz, der Prozessor wird also auch bei höheren Anforderungen die Taktfrequenz einfach anpassen. Außerdem wurde im Gerät ausreichend Festplattenspeicherkapazität verbaut, mit 256 GB SSD Speicher und 1000 GB HDD, sowie 16 GB Arbeitsspeicher (2666 Mhz. Taktung). Das Gaming-Notebook sollte also auch mit aktuellen Rennspielen gut zurechtkommen, zumal auch eine gute Grafikkarte verbaut ist. Die Nividia GeForce GTX 16 Ti Grafikkarte ermöglicht flüssige Bildraten bei allen aktuellen Spielen. Für schnelle System- und Programmstarts sorgt zudem das SSD-Systemlaufwerk mit PCI-Express-Anbindung.

Besonders anspruchsvolle Gamer hätten sich bei diesem Preis vielleicht über eine „RTX 2060“ Grafikkarte gefreut, aber die wurde eben nicht verbaut. Dafür sorgt der Thin-Bazel Gaming-Bildschirm für scharfe Bilder und ein 17,3 Bildschirm ist wirklich gut und erhöht den Spielspaß. Die stylische Hintergrundbeleuchtung der Tastatur und das starke Soundsystem unterstützen ebenfalls das Spielerlebnis oder den Filmgenuss. Falls euch dieser MSI Gaming-Laptop nicht zusagt, dann vielleicht der günstigere Acer Predator Triton 300. Zusätzlich haben wir für euch aber noch andere attraktive Angebote am Black Friday zusammengetragen, von Amazon und anderen Anbietern.