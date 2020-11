Spätestens nach Weihnachten werden wir alle dieses geniale Produkt benötigen, was Amazon zum Black Friday mit reichlich Rabatt anbietet. Doch bevor wir voreilig zuschlagen: Ein Händler ist noch günstiger als der Handelsprimus, doch nur unter bestimmten Bedingungen.

Nach dem Festessen kommt der Tag der Wahrheit: Ab auf die Waage! Nicht aber auf irgendein Modell, viel besser: Eine smarte Körperfett-Waage wie die Withings Body+ mit WLAN, Bluetooth und App-Sync für iPhone und Android-Handys. Bis zu 8 Benutzer können diese unabhängig voneinander nutzen, ein „Spaß“ für die ganze Familie.

Smarte Waage Withings Body+ bei Amazon und Gravis mit Rabatt

Features wie die detaillierte Messung von Körperfett, BMI, Muskelmasse und Wasseranteil stehen zur Verfügung und können getrackt werden. Besonders cool: Diese Withings Body+ kann mit der Apple Watch sowie mit mehr als 100 Top-Apps für Gesundheit und Fitness wie beispielsweise Apple Health, Fitbit und Google Fit synchronisiert werden.

Withings Body+ bei Amazon kaufen

Normalerweise zahlen wir für die smarte Waage um die 100 Euro, nicht so während der Black-Friday-Woche. Verschiedene Händler bieten die Withings Body+ momentan vergünstigt an, selbst der Hersteller verlangt nur noch knapp 70 Euro. Doch es geht noch günstiger. Amazon ruft aktuell nur 67,99 Euro auf – Versand inklusive. Wer jetzt davon ausgeht, es würde sich um den besten Preis handeln, der sich getäuscht. Ein nicht ganz unbekannter Händler, vor allem im Apple-Umfeld bekannt, sticht den Online-Primus noch aus. So verlangt Gravis nur 64,99 Euro – nochmals 3 Euro gespart. Doch aufgepasst: Versandkosten sind hier noch nicht dabei. Der Preis gilt also nur bei Abholung in einem der zahlreichen Ladengeschäfte von Gravis, andernfalls kommen noch mal 5,99 Euro drauf. Im Versandfall ist also Amazon wieder günstiger.

Grundsätzlich hat der Kunde die Wahl zwischen einem schwarzen oder weißen Modell. Je nach Wohnung oder Bad darf man sich die passende Tönung also aussuchen, am günstigen Preis ändert sich nichts.

Black-Friday-Woche: Noch mehr Produkte von Withings

Kleiner Tipp: Sowohl bei Amazon als auch bei Gravis gibt's noch weitere Produkte von Withings günstiger in der Black-Friday-Woche. Beispielsweise die hybriden Smartwatches beziehungsweise Fitness-Tracker.