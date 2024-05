„Spotify ist zurzeit offline“ trotz Internet: Was tun?

Bei einigen Nutzern wird in der Musik-Streaming-App die Meldung „Spotify ist zurzeit offline“ angezeigt. Der Fehler taucht manchmal auch auf, obwohl eine Internetverbindung vorhanden ist oder wenn man Lieder abspielen will, die man eigentlich für die Offline-Wiedergabe gespeichert hat. Was steckt hinter der Meldung und wie bekommt man sie weg?

Die Meldung „Spotify ist zurzeit offline“ wird eingeblendet, wenn die App nicht mit den Spotify-Servern kommunizieren kann. Eine Wiedergabe ist dann nicht möglich und es können keine neuen Lieder ausgewählt werden. Besonders nervig ist die Meldung, wenn man eigentlich eine Internetverbindung am Smartphone hat oder aber vorher Lieder heruntergeladen hat, die man eigentlich offline abspielen wollte. In seltenen Fällen taucht stattdessen auch die Meldung „Spotify versucht, Musik abzuspielen“ auf dem Home-Screen auf.

Spotify ist zurzeit offline trotz Internetverbindung?

Taucht die Fehlermeldung bei euch auf, überprüft Folgendes:

Stellt sicher, dass euer Smartphone mit dem Internet verbunden ist.

verbunden ist. Schaltet das WLAN aus . Möglicherweise ist die WLAN-Verbindung unterbrochen.

. Möglicherweise ist die WLAN-Verbindung unterbrochen. Stellt den Flugmodus ein. Dann versucht die Spotify-App gar nicht erst, mit den Servern zu kommunizieren und schaltet direkt in den Offline-Modus.

In den Einstellungen der Spotify-App könnt ihr die Anwendung in den Offline-Betrieb schalten, um heruntergeladene Inhalte abzuspielen.

abzuspielen. Manchmal hilft es, die Spotify-App zu schließen und anschließend neu zu starten.

Auch ein Geräte-Neustart behebt das Wiedergabeproblem manchmal.

behebt das Wiedergabeproblem manchmal. Generell solltet ihr sicherstellen, dass euer Smartphone mit der aktuellen Betriebssystemversion läuft und die neueste Version der Spotify-App installiert ist. So kann man Apps aktualisieren.

Bei einigen Nutzern hilft es, die Bluetooth-Option am Smartphone zu deaktivieren oder nicht benötigte Geräte aus der Bluetooth-Liste zu löschen.

Eine Neuinstallation der Spotify-App beseitigt die Meldung „Spotify ist zurzeit offline“ auch häufig.

beseitigt die Meldung „Spotify ist zurzeit offline“ auch häufig. Bevor ihr die App komplett deinstalliert, könnt ihr vorher auch die Daten und den Cache der Anwendung löschen.

So sieht die Fehlermeldung in der Spotify-App aus (Bildquelle: GIGA)

Falls die genannten Tipps nicht helfen, das Problem zu beheben, liegt gegebenenfalls auch eine Störung direkt bei Spotify vor. An anderer Stelle erfahrt ihr, wie ihr überprüfen könnt, ob Spotify down ist.

Warum kommt die Meldung „Spotify versucht, Musik abzuspielen“?

Bei einigen Nutzern taucht auch die Meldung mit dem Inhalt „Spotify versucht, Musik abzuspielen“ als Benachrichtigung auf. Das kann man tun:

Öffnet Spotify und startet einen beliebigen Song . Meist verschwindet die Benachrichtigung so wieder.

. Meist verschwindet die Benachrichtigung so wieder. Stellt dabei sicher, dass euer Smartphone richtig mit dem Internet verbunden ist. Im Normalfall sollte diese Benachrichtigung nur bei Wiedergabeproblemen auftauchen, weil euer Smartphone zum Beispiel offline ist oder Spotify nicht auf das Datennetz zugreifen kann. Wechselt versuchsweise vom WLAN ins mobile Datennetz beziehungsweise umgekehrt und überprüft, ob das Problem weiterhin auftritt.

Möglicherweise ist Spotify down, wonach gar keine Wiedergabe möglich ist.

Eventuell liegt auch einfach nur ein Bug vor. Überprüft, ob ein Update für Spotify verfügbar ist und aktualisiert die Musik-App gegebenenfalls.

vor. Überprüft, ob ein Update für Spotify verfügbar ist und aktualisiert die Musik-App gegebenenfalls. Bei einigen Nutzern taucht die Meldung auf, wenn das Smartphone stumm geschaltet ist. Überprüft die Ton-Einstellungen und stellt sicher, dass kein „Nicht stören“-Modus oder Ähnliches im Hintergrund aktiviert ist.

ist. Überprüft die Ton-Einstellungen und stellt sicher, dass kein „Nicht stören“-Modus oder Ähnliches im Hintergrund aktiviert ist. Oft löst sich das Problem auch einfach wieder, wenn ihr euer Smartphone neu startet .

. Gegebenenfalls wird die Wiedergabe von Spotify durch ein verbundenes Gerät wie einen Bluetooth-Kopfhörer verhindert. Schaltet das Bluetooth-Gerät aus und verbindet es erneut.

Möglicherweise verhindert auch eine andere laufende App , dass Spotify richtig funktioniert oder eine andere Anwendung versucht auf Spotify zuzugreifen, wodurch es zu der Meldung kommt. Schließt gegebenenfalls entsprechende Apps und untersucht, ob die Push-Benachrichtigung weiterhin auftaucht.

, dass Spotify richtig funktioniert oder eine andere Anwendung versucht auf Spotify zuzugreifen, wodurch es zu der Meldung kommt. Schließt gegebenenfalls entsprechende Apps und untersucht, ob die Push-Benachrichtigung weiterhin auftaucht. Die Meldung kann auch erscheinen, wenn Spotify nicht über das Smartphone, sondern eine angeschlossene Smartwatch bedient wird.

Warum taucht die Benachrichtigung auf?

Taucht die Meldung „Spotify versucht, Musik abzuspielen“ auf eurem Smartphone auf, ist das zwar ärgerlich, aber nicht weiter besorgniserregend. Es ist also höchst unwahrscheinlich, dass jemand euren Spotify-Account gehackt hat und ohne euer Wissen Musik abspielen will. Die entsprechende Meldung betrifft lediglich das Gerät, auf dem sie angezeigt wird.

