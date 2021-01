Was kostet die Premium-Mitgliedschaft bei Spotify und welche Vorteile bringt sie? Eigentlich kann man ja auch schon ohne zu bezahlen das „Spotify Free“-Modell nutzen – doch hier gibt es einige Einschränkungen. Den Preis von „Spotify Premium“ in seinen verschiedenen Varianten und was die genauen Unterschiede sind, lest ihr hier auf GIGA.

Im Grunde gibt es zwei Mitgliedschaften bei Spotify: Die kostenfreie, werbeunterstützte „Spotify Free“-Mitgliedschaft und das Premium-Abonnement. Die Premium-Mitgliedschaft gibt es mit den gleichen Vorteilen jedoch in vier verschiedenen Preis-Modellen: Standard, Duo. Family und Student.

Spotify: Kosten und Vorteile der Premium-Mitgliedschaft

Die App und der Web-Player von Spotify selbst sind natürlich komplett kostenfrei – genauso wie der eigentliche Account. Für bestimmte Funktionen und uneingeschränkten Musikgenuss müsst ihr jedoch das Premium-Abo abschließen. Wer mit Werbung und den limitierten Möglichkeiten bei der Wiedergabe leben kann, kann natürlich auch „Spotify Free“ gratis nutzen. Dabei wird der Streamingdienst jedoch eher zu einer Art Online-Radio, anstelle eines richtigen On-Demand-Dienstes. Mit dem Premium-Zugang könnt ihr völlig frei entscheiden, welches Lied als nächstes läuft und den inneren DJ in euch ausleben. Wir haben euch die Unterschiede und Preise hier in folgender Liste zusammengefasst:

Mitgliedschaft Spotify Free Spotify Premium Kosten pro Monat 0 Euro Standard: 9,99 Euro

Duo: 12,99 Euro (für 2 Personen eines Haushalts)

(für 2 Personen eines Haushalts) Family: 14,99 Euro (für bis zu 6 Personen eines Haushalts)

(für bis zu 6 Personen eines Haushalts) Student: 4,99 Euro (Studentennachweis, max. 1 Jahr) Soundqualität 128 kb/s 320 kb/s Ohne Werbung Nein Ja Musik offline hören Nein Ja Uneingeschränkte Wiedergabe Nein Ja Shuffle-Play deaktivieren Nein Ja

Spotify Premium kostenlos testen

Details zum kostenpflichtigen „Spotify Premium“-Abo

Die Premium-Mitgliedschaft lässt euch völlig freie Wahl über das komplette Angebot von Spotify und unterbricht euren Hörgenuss nicht mit Werbung. Bei der kostenfreien Variante habt ihr dazu eine schlechtere Audioqualität, könnt nur eine begrenzte Anzahl an Titeln überspringen und müsst mit der Zufallswiedergabe leben.

Das Family-Abo erlaubt es euch, das Premium-Abo mit bis zu 5 weiteren Familienmitglieder zu teilen, die alle ihren eigenen Spotify-Account benutzen können. Für Paare gibt es dazu das Duo-Abo, welches etwas günstiger ist und euch für zwei Accounts die Vorteile der Premium-Mitgliedschaft bietet. Spotify versteht Familienmitglieder dabei als Personen, die dieselbe Anschrift haben, also im selben Haushalt wohnen. Wie ihr Familienmitglieder oder Mitbewohner ins Family-Abo einladet, erklären wir hier.

Bei dem Spotify-Stundentenrabatt ist zu beachten, dass dieser maximal für 12 Monate (1 Jahr) gilt und ihr dafür als Stundentennachweis bei UNiDAYS registriert sein müsst.

