Ubisoft möchte bei seinen Kunden Frühlingsgefühle verbreiten und startet den Spring-Sale. Der Hersteller hat einige Top-Games bis zu 75% reduziert, darunter sind auch auch teure Ultimate-Editions, zum Beispiel von Assassin's Creed Odyssey oder Ghost Recon Breakpoint. Wir haben für euch nun einige besonders gute Schnäppchen aufgelistet.

Der Rainbow Six Siege Special-Deal und andere Top-Games wie Ghost Recon Breakpoint & Watch Dogs Legion – bis zu 75 % reduziert

Im Zeitraum zwischen dem 18. März 2021 und dem 25. März 2021 sind zahlreiche Ubisoft-Games stark reduziert, ihr könnt Preissenkungen bis zu 75% erwarten. Die Verkaufsaktion endet um 17 Uhr am 25.03.21.

Die Rabatte variieren je nach Titel, aktuelle Top-Titel der jüngsten Zeit, wie zum Beispiel AC Valhalla sind nur 25 % reduziert, aber falls ihr auf eine Ultimate Edition scharf seid, dann lohnt sich der Spring Sale trotzdem. Die AC Valhalla Ultimate Edition kostet regulär 119,99 Euro und im Sale jetzt nur noch 89,99 Euro, ihr spart also immerhin 30 Euro.

Hier findet ihr alle Angebote des Ubisoft Spring Sale

Zusätzlich bietet euch Ubisoft einen „Rainbow Six Siege“-Special Deal an, wenn ihr ein Produkt von Rainbow Six Siege kauft, dann bekommt ihr zusätzliche 20 % auf euren Warenkorb. Ausgenommen sind dabei Games-Vorbestellungen, Währungspakete und anderer Merchandise (Spielfiguren etc.) zu beliebten Ubisoft-Spielereihen, außerdem kann der Rainbow Six Siege Special-Deal nicht mit dem Treueprogramm von Ubisoft Connect verbunden werden. Die ganze Rainbow Six Siege-Reihe ist vom 11. März bis 9. April bis zu 67 % reduziert, zusätzlich zum Spring Sale.

Rainbow Six Siege-Titel in der Übersicht:

Rainbow Six Siege Editions / Verfügbar in der Standard-Edition (Bislang 19,99 Euro und jetzt 8 Euro), Deluxe Edition (Bislang 29,99 Euro und jetzt 9,90 Euro), Operator Edition (Bislang 69,99 Euro und jetzt 34,99 Euro)und Ultimate Edition (Bislang 89,99 Euro und jetzt 53,99 Euro).

Unsere Spiele-Empfehlungen zum Ubisoft Spring Sale

Für wen lohnt sich der Spring Sale?

Also falls ihr bislang Ubisoft Spielen eher reserviert gegenübergestanden seid, dann könnt ihr jetzt eure Meinung ändern und vielleicht das eine oder andere Spiel ausprobieren, für das ihr bisher kein Geld ausgeben wolltet. Im Spring Sale 2021 sind aber auch aktuelle Titel stark reduziert, wie zum Beispiel Ghost Recon Breakpoint oder das neue Immortals Fenyx Rising. Shooter-Freunde könnten sich vielleicht die „Division 2: Warlords of New York Edition“ (für den PC) zulegen. Aber auch ein schönes Action-Adventure wie Assassin's Creed Odyssey kann euch viele Stunden von der nervigen Corona-Pandemie und der Stubenhockerei ablenken.