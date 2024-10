„Star Wars: Outer Rim“-Brettspiel: So reist ihr in den äußeren Rand der Galaxie

Die dunkleren Jahreszeiten eignen sich perfekt für gemeinsame Spieleabende. Für Star-Wars-Fans kommt hier das perfekte Brettspiel!

Die Galaxie wartet auf euch

Als Schurke versetzt ihr die gesamte Galaxie in Angst und Schrecken. Ihr besitzt eigene Raumschiffe, mit denen ihr versucht, bekannte Figuren aus dem Star-Wars-Universum für die eigene Crew zu gewinnen. Gemeinsam begebt ihr euch auf eine gefährliche Reise in den äußeren Rand der Galaxie, den sogenannten Outer Rim. Hier bewegt ihr euch außerhalb der geltenden Gesetze und werdet schon bald zur meistgesuchten Person in der Region.

Nicht nur feindliche Fraktionen, sondern auch andere Schmuggler, Kopfgeldjäger und finstere Gestalten sind im Outer Rim unterwegs und setzen alles daran, euch von euren finsteren Plänen abzubringen. Star Wars: Outer Rim (auf Amazon ansehen) ist ein Spiel, das für den Einzelspieler geeignet ist, jedoch auch mit bis zu vier Spielern gespielt werden kann. Aufgrund seines strategischen Ansatzes wird es ab einem Alter von 14 Jahren empfohlen.



Dieser Inhalt erwartet euch beim Star-Wars-Brettspiel

In diesem Set erwarten euch einige Teile, damit ihr das Spiel spielen könnt. Enthalten sind z12 Schiffsbogen, vier Tableaus für die Spieler, vier Prestigeanzeigen, acht Figurenaufsteller mit passenden Standfüßen, sechs Teile des Spielplans sowie zwei Endstücke für denselben, sechs Würfel und ein Handbuch für Referenzen.

Zusätzlich gibt es verschiedene Marker, darunter Schadens- und Credit-Marker, sowie eine Reihe von Karten, zu denen Markt- und Datenbankkarten gehören. Dieser reichhaltige Inhalt unterscheidet das Spiel markant von anderen und erklärt daher die Altersfreigabe von 14 Jahren und älter. Die Komplexität verleiht dem Spiel seinen Reiz und ermöglicht es euch, sich wie in der Welt von Star Wars zu fühlen.

Star Wars: Outer Rim – Offene Rechnungen als zusätzliche Erweiterung

Falls ihr annehmt, dass das Basisspiel das Einzige ist, was ihr spielen könnt, liegt ihr falsch. Mit der Erweiterung Star Wars: Outer Rim – Offene Rechnungen bekommt das Basisspiel weitere interessante Aufgaben, Charaktere und vieles mehr. Auch neue Raumschiffe, Ausrüstungsgegenstände und Kopfgeldmissionen kommen bei der Erweiterung hinzu. Zusätzlich bereichern neue Jobs und Begegnungen euer Spielerlebnis. Dadurch kommt ihr dem Star-Wars-Universum noch ein Stück näher. Habt ihr das Zeug dazu, eine berühmte, gesetzlose Figur zu werden?

