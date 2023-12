Statt 4,69 Euro aktuell kostenlos: Diese Android-App wird jeder von euch irgendwann brauchen

Jeder von euch hat Android-Apps auf seinem Smartphone, die er für unverzichtbar hält und täglich nutzt. Es gibt aber auch Anwendungen, die man selten benötigt und die genau dann Geld kosten, wenn man sie wirklich braucht. Das dürfte auf den PDF to Word Converter Pro zutreffen. Wollt ihr nicht in so eine Situation kommen, um 4,69 Euro ausgeben müssen, dann solltet ihr euch jetzt den kostenlosen Download sichern.

PDF to Word Converter Pro aktuell kostenlos zum Download

Im Google Play Store findet ihr viele kostenlose Apps, doch auch viele Anwendungen, die ihr bezahlen müsst. Meist sind Letztere mit einem großen Mehrwert verbunden. Genau das dürfte auf PDF to Word Converter Pro zutreffen. Nicht jeder von euch wird diese App täglich verwenden, doch wenn man sie braucht, dann ist man glücklich, so eine Möglichkeit zum Umwandeln von PDF-Dokumenten zu haben. Denn genau das macht die App. Sie verwandelt PDF-Dokumente, die ihr nicht bearbeiten könnt, in Word-Dokumente, die ihr bearbeiten könnt. Normalerweise kostet die App 4,69 Euro. Aktuell gibt es sie kostenlos zum Download.

PDF to Word Converter Pro TechPulseStudio

Wenn ihr die Android-App haben wollt, solltet ihr sie direkt herunterladen. Denn nur so verbindet ihr die Anwendung mit eurem Account und könnt sie auch später noch herunterladen, selbst wenn die Aktion mit dem kostenlosen Download beendet ist. Wir wissen nämlich nicht, wie lange das kostenlose Herunterladen der App noch möglich ist. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels war das der Fall.

Was taugt die Android-App?

Die Funktionsweise ist klar. Ihr könnt PDF-Dokumente mit dem Inhalt, der Schriftart, den Absätzen und so weiter in Word-Dokumente verwandeln. Das funktioniert auch ziemlich gut, denn im Google Play Store gibt es 4,9 Sterne bei über 10.000 Downloads und über 200 Rezensionen. Das sind nicht viele, aber es handelt sich auch um eine Android-App für einen speziellen Einsatzzweck. Ich habe sie mir in jedem Fall gesichert, denn irgendwann wird der Tag kommen, wo ich ein PDF-Dokument umwandeln muss.

