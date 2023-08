Steam-Hammer: Wunderschönes Lovecraft-Adventure für kurze Zeit um 60 % reduziert

Wer auf Abenteuer, Rätsel und Erkundung in Videospielen steht, der wird mit diesem Spiel viel Spaß haben. Jetzt ist es stark reduziert.

Steam Facts

Auf Steam könnt ihr jetzt bis zum 27. August 2023 das Spiel Call of the Sea für nur 7,99 Euro ergattern. Eine Preissenkung von ganzen 60 %. Das Videospiel wurde von Out of the Blue Games entwickelt und von Raw Fury veröffentlicht. Ihr schlüpft in die Haut von Norah im Jahr 1930, welche mutigerweise den Ozean überquert hat, um die vermisste Expedition ihres Ehemannes zu finden. Auf einer tropischen Insel, die keinen Namen hat, stößt sie auf allerhand Geheimnisse und Rätsel, die es zu lösen gilt. Werdet ihr es schaffen, euren Ehemann zu finden und ihn zu retten? Gesprochen wird Norah von Cissy Jones, deren Stimme ihr bestimmt aus Firewatch oder auch der ersten Staffel von The Walking Dead kennt.

Call of the Sea: So wurde das Spiel entwickelt

Hinter dem Spiel Call of the Sea befindet sich das in Madrid, Spanien angesiedelte Entwicklerstudio Out of the Blue. Dessen Team bestand aus nur zwölf Personen mit der Gründerin Tatiana Delgado an der Spitze. Ihre Inspiration für den Artstyle und die Handlung wurde stark von Autor H.P. Lovecraft inspiriert. Das Spiel sei natürlich kein Horrorspiel, sie hätten sich nur vom Surrealismus inspirieren lassen. Ein Glück, denn das Spiel sieht absolut fantastisch aus.

Noch mehr Spiele vom Publisher Raw Fury

Wer noch mehr Spiele von dem Publisher Raw Fury spielen möchte, findet vielleicht Gefallen an den folgenden Titeln:

Die Kingdom-Reihe vereint süße 2D-Pixel-Art-Games, in welchen ihr einen König spielt, der sein Königreich aufbaut und dieses vor Monstern verteidigen muss.

Friends vs Friends ist ein witziges PvP-Online-Spiel, das Shooter und Deckbuilding miteinander vereint. Ästhetisch überzeugt das Spiel mit seinem knallig bunten Comic-Zeichenstil.