Zum eigenen Jubiläum lässt sich Disney+ nicht lumpen und macht euch ein unwiderstehliches Angebot: Testet den Streamingdienst einen Monat lang für nur 1,99 Euro und schaut euch die neuesten Filme, Serien und Specials zum Spottpreis an. Das Angebot ist allerdings zeitlich begrenzt und nur noch wenige Tage verfügbar.

Disney+: Schaut Marvel, The Walking Dead & mehr für nur 1,99 €

Ihr möchtet gerne Disney+ zu abonnieren, wisst aber einfach noch nicht so richtig, ob auch der passende Serien- und Film-Katalog für euch dabei ist? Dann habt ihr jetzt die einmalige Chance, den Streaminganbieter einen Monat lang für unschlagbare 1,99 Euro zu testen (Angebot bei Disney+ ansehen). Der Anlass dafür ist der dritte Geburtstag von Disney+, zu dem der Streaming-Dienst seine Spendierhosen angezogen hat. Allerdings gilt das Angebot nur noch bis zum 19. September – wer Interesse hat, sollte nicht zögern.

Zum Vergleich: Normalerweise kostet es 8,99 Euro pro Monat, den Streamingdienst zu nutzen. Somit spart ihr ganze 7 Euro. Es gibt auch keinen Haken, denn ihr könnt das Abo jederzeit kündigen und bindet euch keinen Vertrag ans Bein. Das Angebot gilt allerdings nur noch bis zum 19. September, danach müsst ihr wieder ganz regulär bezahlen. Wer Interesse hat, sollte also nicht allzu lange zögern.

Mehr als nur Zeichentrick: Marvel, Star Wars und Serien-Highlights bei Disney+

Wer denkt, dass Disney+ nur Zeichentrick-Serien und Filme auf Lager hat, irrt sich gewaltig: Ihr könnt euch dort zum Beispiel so gut wie alle Marvel-Filme (bis auf die Spider-Man-Reihe) ansehen. Sogar der neueste Kino-Blockbuster „Thor: Love and Thunder“ steht seit heute zum 4K-Streamen bereit. Aber auch alle Filme und Serien der kompletten Star-Wars-Saga warten nur darauf, entdeckt zu werden. Zusätzlich bietet die Marke „Star“ auch viele Serien und Filme nur für Erwachsene an, darunter Action-Filme wie „Predator“, Drama-Serien wie „This Is Us“ und „Alias“ oder Komödien wie „Modern Family“ und „What we do in the Shadows“.

