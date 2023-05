Dieser Kriegsfilm hat ein atemberaubendes Bild nach dem nächsten! Warum ihr den Film auf keinen Fall verpassen solltet, erfahrt ihr hier.



2019 begeisterte ein Meisterwerk die Filmwelt: „1917“. Der Film spielt im Jahre 1917, während des Ersten Weltkriegs und begleitet zwei britische Soldaten, die als Meldegänger eine wichtige Nachricht zur vordersten Linie bringen sollen. Die beiden müssen nicht nur unmittelbar ins Kriegsgeschehen hinein, sondern auch hindurch, um ihr Ziel zu erreichen. Nun feierte der Film seine Free-TV-Premiere! Am 19. Mai 2023 lief der Film auf RTL II. Falls ihr es zu der Uhrzeit nicht vor den Fernseher geschafft habt, könnt ihr den Film auch bei Amazon Prime Video kaufen oder leihen.

In ihrem Video zeigen unsere kino.de-Kolleg*innen euch acht Filme, die auf wahren Begebenheiten beruhen.

Darum geht es in „1917“

Lance Corporal William Schofield (George McKay) und Lance Corporal Tom Blake (Dean-Charles Chapman), zwei Soldaten der britischen Armee, werden damit beauftragt eine Nachricht an die Westfront in Nordfrankreich zu überbringen. Die dort stationierte Armee plant einen Angriff auf die Deutschen, welche sich gerade zurückziehen. Allerdings ist der Rückzug nur eine Falle und soll die britische Armee in eine gut aufgestellte eigene Armee locken. Werden die beiden Soldaten es schaffen, die Nachricht rechtzeitig an Colonel Mackenzie (Benedict Cumberbatch) zu überbringen? Und viel wichtiger: werden die beiden diese Mission, die mitten durch das Kriegsgeschehen führt, überleben?



„1917“ – ein Meisterwerk?

Eine Besonderheit des Films fällt gleich am Anfang auf: es ist ein One-Cut-Film. Das bedeutet, dass der Film nur ein einziges Mal geschnitten wurde und die Handlungen sich in Echtzeit abspielen. Allerdings gibt es in diesem Film einige Zeitsprünge. Regisseur Sam Mendes war unter anderem auch für den James Bond-Hit „Skyfall“ verantwortlich und zeigt damit deutlich, dass auch „1917“ ein vielversprechender Film mit Starbesetzung ist. Bei den Oscars sahnte der Film gleich dreimal ab: er gewann „Beste Kamera“, „Bester Ton“ und „Beste visuelle Effekte“. Mit seiner Nähe zu den realen Ereignissen des Ersten Weltkriegs erinnert der Film an „Im Westen nichts Neues“, zeigt aber auch die schrecklichen und brutalen Seiten des Krieges. Solltet ihr jetzt neugierig geworden sein, solltet ihr den Film auf keinen Fall verpassen und einschalten.

