Bald ist es wieder so weit! Der ESC geht im Mai in die nächste Runde. Wer sich die Wartezeit verkürzen will, der sollte unseren Streaming-Tipp auf keinen Fall verpassen.

Schon seit 1956 gehört der ESC einmal im Jahr fest zum europäischen Fernsehen und wird von über 180 Millionen Zuschauer*innen verfolgt. Der deutsche Vorentscheid ist gerade gelaufen und mit Lord of the Lost schicken wir einen großartigen, international bekannten Act ins Rennen, mit dem wir tatsächlich punkten könnten. Gute Chancen errechnet sich auch Island in der Netflix-Komödie „Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga“ – unserem Streaming-Tipp, passend zur etwas anderen, fünften Jahreszeit.

Perfekt zur Einstimmung auf „The Story of Fire Saga“: Das Musikvideo zu Islands Song „Volcano Man“.

Der ESC als Film: Darum geht es in „The Story of Fire Saga“

Als 2020 der Eurovision Song Contest erstmals in 64 Jahren ESC-Geschichte ausfallen musste, kam die überspitzte Netflix-Komödie mit Will Ferrell und Rachel McAdams gerade richtig. In „Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga“ wird der ESC aus amerikanischer Sicht auf den Arm genommen, obwohl Ferrell selbst bereits seit 1999 ein riesen ESC-Fan ist und daher 20 Jahre lang plante, einen Film über das größte Musik-Event der Welt zu produzieren. Als Teil des Duos Fire Saga übernimmt der Schauspieler eine der Hauptrollen und versucht als Lars Ericksson zusammen mit Sigrid Ericksdottir (Rachel McAdams) sein Glück bei dem legendären Musikwettbewerb. Neben bekannten Gesichtern wie Bond-Darsteller Pierce Brosnan und Sänger*in Demi Lovato, überzeugt der Film mit großartigen Kostümen, ESC-würdigen Auftritten und einer dramatischen Storyline, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet.

Ob Fire Saga das Publikum für sich überzeugen kann, seht ihr im Film. Diese Musiker*innen haben bisher gewonnen:

Darum lohnt sich „Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga“

Mit einer Laufzeit von knapp über zwei Stunden gehört „The Story of Fire Saga“ zu den eher längeren Romantik-Komödien, überzeugt jedoch mit einer ganzen Reihe Momenten, die zu lauten Lachern anregen und überrascht mit dem ein oder anderen Auftritt bekannter ESC-Gewinner*innen. Im Grunde ist der Film alles, was man sich für eine Vorbereitung auf den jährlichen ESC wünschen könnte. „The Story of Fire Saga“ ist nach wie vor zum Streamen im Abo bei Netflix verfügbar. Für alle, die besonders vom Sound der fiktionalen ESC-Geschichte überzeugt sind, empfehlen wir den Soundtrack, erhältlich zum Kauf auf Amazon und kostenlos im AmazonMusic-Angebot von Amazon Prime.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.