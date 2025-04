„Suits L.A.“ Streamingstart: Wann kommt die Serie nach Deutschland?

Fans von Anwaltsserien ist „Suits“ sehr wahrscheinlich ein Begriff. Mit dem Spin-off dürft ihr euch auf Nachschub freuen.

„Suits“ mal anders – das Spin-off in Los Angeles

Nach dem vier Jahre verspäteten Megaerfolg der Anwaltsserie „Suits“ auf Netflix gibt es nun eine erfreuliche Nachricht für die unter euch, die noch nicht genug von den spannenden Fällen haben. Die auf NBC veröffentliche „Wiederaufnahme“ der Serie wird auch bald in Deutschland verfügbar sein.

Die Serie „Suits“ wird zwar nicht direkt fortgesetzt, jedoch spinnt sich die Handlung auf eine neue Art und Weise weiter. Die meisten Charaktere sind neu, jedoch werden auch ein paar Figuren aus dem Original „Suits“ wieder vorkommen. Auch der Ort der Handlung ist ein anderer, denn wir bekommen Fälle aus Los Angeles zu sehen.

Wann ist der Streamingstart von „Suits L.A.“?

„Suits L.A.“ kam bereits am 23. Februar 2025 raus, jedoch in den USA und nicht in Deutschland. Jetzt hat sich Magenta TV die Rechte gesichert und die Serie wird hierzulande über diese Plattform erscheinen. Am 17. April werden gleich sechs Folgen auf MagentaTV erscheinen. Daraufhin erscheinen die restlichen Episoden im Wochentakt am Donnerstag. Das Finale der Staffel könnt ihr dann wahrscheinlich Mitte Mai verfolgen.

Der Trailer von NBC verrät euch nicht zu viel und nicht zu wenig, um eure Vorfreude auf „Suits L.A.“ zu entfachen.

Das erwartet euch in „Suits L.A.“

Die Serie folgt den Spuren von Ted Black, gespielt von Stephen Amell. Er ist ein ehemaliger Bundesstaatsanwalt und zieht von New York nach Los Angeles, um dort eine eigene Kanzlei zu gründen.

Die Kanzlei spezialisiert sich darauf, reiche und einflussreiche Charaktere aus der Unterhaltungsbranche zu vertreten. Dabei muss Ted viele berufliche sowie persönliche Herausforderungen meistern, die die neue Umgebung mit sich bringt. Bei dem amerikanischen Publikum ist das Spin-off jedoch leider nicht so gut angekommen.

