Der Online-Händler Notebooksbilliger hat den „Summer Sale“ gestartet: Ihr könnt noch bis zum 07.07.2021 ordentlich Rabatte unter anderem auf Klimaanlagen, Kopfhörer und Laptops abstauben. Solltet ihr noch auf der Suche nach einem günstigen Notebook von Lenovo, einem Kopfhörer von Jabra oder einem Klimagerät sein, habt ihr jetzt die Chance.

Summer Sale bei Notebooksbilliger: Bis zu 55 % Rabatt auf Laptops, Kopfhörer und Klimaanlagen

Lenovo-Produkte zu Top-Preisen – das verspricht der Elektronikhändler Notebooksbilliger im Rahmen des „Lenovo Summer Sale“ und senkt die Preise ausgewählter Lenovo-Produkte um bis zu 55 Prozent. Doch damit nicht genug: Mit der „Stay Cool“-Aktion spart ihr bis zu 50 Prozent auf Klimaanlagen von Nedis, Trotec und Goobay und dem „Jabra Summer Sale“ bis zu 36 Prozent auf Kopfhörer von Jabra. Wir haben unsere Favoriten unter den „Summer Sale“-Angeboten für euch zusammengestellt.

Lenovo Smart Clock mit Google Assistant & Smart Bulb: Unser Highlight der Aktion

Wir haben uns die NBB-Angebote genauer angesehen und die Preise der Aktionsgeräte mit den günstigsten Angeboten des Preisvergleich-Portals Idealo.de verglichen. Zu unseren Highlights der Aktion zählt definitiv die Lenovo Smart Clock mit Google Assistant, der smarte Wecker mit Sprachsteuerung inklusive einer Smart-Bulb-Glühbirne. Aber auch günstige Notebooks von Lenovo sowie Klimaanlagen und Jabra-Kopfhörer sind bei der Aktion dabei.

Lenovo Smart Clock mit Google Assistant & Smart Bulb für 39,99 Euro (statt 89,95 Euro): Der smarte Wecker verfügt über eine Sprachsteuerung per Google Assistant und lässt euch euren Alltag mit Kalender-, Wetter- und Verkehrsauskunft organisieren, Musik hören und kann als Steuerungszentrale für über 10.000 unterstützte Smart-Home-Geräte wie der mitgelieferten Smart Bulb dienen.

Notebooks und Tablets im Summer Sale

Auch in den Kategorien Notebooks und Tablets sind einige hervorragende Angebote im „Lenovo Summer Sale“ zu haben. Vergesst nicht, im Warenkorb den Rabattcode „NBBLENOVOSALE“ einzugeben, um bis zu 25 Prozent auf die Geräte zu erhalten. Die endgültigen Preise seht ihr nach Eingabe des Rabattcodes im Warenkorb. Unsere Favoriten:

Lenovo IdeaPad Flex 5 14 Zoll Laptop für 719,20 Euro (statt 899 Euro): Das Convertible-Notebook verfügt über ein Multi-Touch-IPS-Display mit 14 Zoll Bilddiagonale und leistungsstarke Hardware (Intel Core i5-1035G1, 8 GB RAM, 1 TB SSD, Nvidia GeForce MX330-Grafikchip). Als Betriebssystem ist Windows 10 Home 64-Bit vorinstalliert.

Lenovo Tab M10 Plus ZA5T0223SE für 147,19 Euro (statt 179 Euro): Das Tab M10 Plus ist ein hochwertiges, preisgünstiges Tablet und bietet ein 10,3-Zoll- FHD Touch-Display, einen starken Mediatek Helio P22T-Prozessor, 2 GB RAM samt 32 GB-Flash-Speicher. Als Betriebssystem ist Android 9.0 vorinstalliert, ein Update auf Android 10 ist verfügbar.

Die besten Angebote der „Stay Cool“-Aktion

Zur Abkühlung in der heißen Jahreszeit bietet Notebooksbilliger.de in der „Stay Cool“-Aktion eine Reihe von Klimaanlagen, Luftkühlern und Ventilatoren zu reduzierten Preisen an. Besonders gut haben uns die folgenden Angebote gefallen:

Trotec Lokales Design-Klimagerät PAC 3810 für 422,49 Euro (statt 649,99 Euro): Ein lokales Klimagerät sorgt für starke Abkühlung und muss im Gegensatz zu einer klassischen Klimaanlage nicht erst aufwendig installiert werden. Das Design-Klimagerät von Trotec bietet 3 Ventilationsstufen, eine Leistung von 3,8 kW, ein LED-Display, Fernbedienung und eine 24-Stunden-Timerfunktion.

Nedis Luftkühler 3 l, 270 m³/h inkl. Timer & Fernbedienung für 43,96 Euro (statt 54,95 Euro): Ein Luftkühler bietet einen kraftvolleren Luftstrom als ein Ventilator, erreicht aber nicht die Leistung eines Klimageräts. Der Nedis-Luftkühler bietet einen Wassertank mit 3 Liter Fassungsvermögen und versorgt eine maximale Raumgröße von 270 m³ in einer Stunde mit kühler Luft.

Die besten Kopfhörer im Jabra Summer Sale

Ebenfalls im „Summer Sale“ hat Notebooksbilliger.de diverse Kopfhörer des Audio-Spezialisten Jabra im Angebot. Unsere Favoriten:

Jabra Elite Active 75t für 118,94 Euro (statt 157,99 Euro): Die In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer mit Active Noise Cancelling, 7,5 Stunden Akkulaufzeit und bis zu 10 m Reichweite eignen sich vor allem zum Musikhören beim Sport und wurden von der Stiftung Warentest mit der Note „gut“ (1,9) ausgezeichnet.

Jabra Elite 45h für 48,33 Euro (statt 72,98 Euro): Die Over-Ear-Bluetooth-Kopfhörer bieten starke 50 Stunden Akkulaufzeit, bis zu 10 Meter Reichweite und zwei Mikrofone für die passive Geräuschunterdrückung.

