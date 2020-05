Wer auf der Suche nach einem neuen High-End-Smartphone ist und gleichzeitig einen passenden Tarif braucht, findet bei MediaMarkt und Saturn aktuell ein Top-Bundle: Ihr bekommt Xiaomis aktuellstes und bestes Handy, das Mi 10 Pro im Vodafone-Netz mit 18 GB LTE-Daten und Allnet-Flat für monatlich 36,99 Euro. Obendrauf gibt es Xiaomi Wireless-Kopfhörer gratis. Wir stellen euch alle Einzelheiten vor.

Xiaomi Mi 10 Pro im Vertrags-Bundle bei MediaMarkt

Bei MediaMarkt und Saturn gibt es erneut ein interessantes Tarif-Bundle, in dem ihr nicht nur einen ordentlichen Tarif mit viel Datenvolumen im Vodafone-Netz bekommt, sondern mit dem 5G-fähigen Xiaomi Mi 10 Pro (256 GB) auch ein nagelneues High-End-Smartphone für Enthusiasten. Das Gesamtpaket inklusive gratis Wireless-Kopfhörer kann sich für 36,99 Euro im Monat sehen lassen. Wir erklären alle Details und berechnen, ob sich das Angebot lohnt.

Das Smartphone: Xiaomi Mi 10 Pro (256 GB) – 5G mit viel extraviel Leistung und Speicher

Das Xiaomi Mi 10 Pro richtet sich an alle, die Top-Level-Performance von ihrem Smartphone verlangen und dank des 5G-Modems auch für den zukünftigen Netzausbau gewappnet sein wollen. Für die richtige Geschwindigkeit im Alltag und beim Gamen sorgt der Oberklasse-Prozessor Snapdragon 865, gepaart mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher. Das an den Seiten gebogene 6,67-Zoll-OLED-Display liefert mit einer 90-Hz-Bildwiederholrate dazu butterweiche Animationen.

Der Akku sollte durch die Kombination aus einem Display mit der FHD+-Auflösung von 2.340 × 1.080 sowie üppigen 4.500 mAh für eine ordentliche Laufzeit sorgen und mehr als einen Tag durchhalten. Hobby-Fotografen stehen zudem gleich 4 Kameras zur Verfügung: Eine Hauptkamera mit großem 108-MP-Sensor, eine 20-MP-Weitwinkelkamera und 2 Tele-Kameras für bis zu 10×-Hybrid-Zoom und Tiefenschärfe. Ohne Vertrag zahlt ihr für das Smartphone derzeit 999,90 Euro.

Kopfhörer gratis dazu: Xiaomi Mi True Wireless Kopfhörer mit Noise Cancelling

Zum Handy erhaltet ihr die etwas unklar betitelten „Xiaomi Mi True Wireless Earphones“. Hier handelt es sich vermutlich um die kabellosen „Xiaomi AirDots Pro“. Die circa 60 Euro teuren Stöpsel bieten euch aktive Geräuschunterdrückung, Spritzwasserschutz (IPX4) und eine Laufzeit von 3 Stunden. Über das Ladecase versorgt ihr sie mit weiteren 10 Stunden.

Der Tarif im Vodafone-Netz: mobilcom-debitel green 18 GB LTE

Die Eckdaten des „green 18 GB LTE“-Tarifs sind solide. Über den Anbieter Mobilcom-Debitel bekommt ihr für 36,99 Euro im Monat 18 GB LTE-Datenvolumen im Vodafone-Netz. Die maximale Download-Geschwindigkeit liegt bei 50 MBit/s. Ist euer Volumen verbraucht, werdet ihr auf 64 KBit/s gedrosselt.

Mit der enthaltenen freenet-Hotspot-Flat könnt ihr euch weltweit kostenlos in Millionen WLAN-Hotspots einwählen und Daten sparen. Anrufe und SMS in deutsche Netze kosten euch nichts extra (Allnet-Flat). Über EU-Roaming nutzt ihr den Vertrag auch im EU-Ausland in vielen Ländern (mehr Infos auf der Aktionsseite).

Die Details des Tarifs im Überblick:

Im Bundle enthalten: Xiaomi Mi 10 Pro + Xiaomi Kopfhörer + Mobilfunk-Tarif „green 18 GB LTE“

Anbieter: Mobilcom-Debitel

Netz: Vodafone

Mindestlaufzeit: 24 Monate

Allnet-Flat in alle deutschen Netze

SMS-Flat in alle deutschen Netze

18 GB LTE-Datenvolumen (bis zu 50 MBit/s)

EU-Roaming inklusive

freenet-Hotspot-Flat inklusive

Grundgebühr pro Monat: 36,99 Euro

Anschlussgebühr: 39,99 Euro

Einmalzahlung (Smartphone): 29 Euro

Zum Tarif bei MediaMarkt Zum Tarif bei Saturn

Xiaomi Mi 10 Pro + Kopfhörer + Vodafone 18 GB LTE für 36,99 Euro im Monat: Lohnt sich der Tarif-Deal?

Damit klar wird, wie gut das Preis-Leistungs-Verhältnis des Tarif-Bundles wirklich ist, haben wir alle Kosten für euch zusammengerechnet. Addiert man die monatlichen Beträge und alle Einmalzahlungen, kommt man insgesamt für die 24-monatige Mindestlaufzeit auf Gesamtkosten von 956,75 Euro (24 × 36,99 Euro + einmalig 68,99 Euro für Anschlussgebühr und Gerätezuzahlung). Alleine das Smartphone kostet laut idealo.de bei seriösen Shops aktuell noch die vollen 999,90 Euro. Hinzu kommen die Kopfhörer im Wert von 60 Euro.

Den reinen Mobilfunk-Vertrag gibt es also rechnerisch sogar „mehr“ als umsonst, wenn man den Hardware-Wert (Smartphone + Kopfhörer) von den Basiskosten abzieht. Sollten für euch die Einmalzahlungen und 36,99 Euro pro Monat über die Mindestlaufzeit nicht zu viel sein, bekommt ihr hier also ein absolut lohnendes Bundle, das neben dem Top-Gerät auch mit einem Tarif aufwartet, der viel Daten in einem der besten Mobilfunknetze Deutschlands offeriert.