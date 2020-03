Supergirl: Staffel 5 ab sofort im Pay-TV & Stream + Episodenguide, Trailer & mehr

Die fünfte Staffel von „Supergirl“ startet im Pay-TV. Kara Danvers aka „Supergirl“ muss erneut die Welt und besonders National City vor dem Bösen beschützen. Diesmal steht dabei die Technologisierung der Menschheit sowie das DC-Multiversum im Fokus. Episodenguide, alle bekannten Ausstrahlungstermine und alles weitere Wissenswerte zu „Supergirl“ Staffel 5 erfahrt ihr hier auf GIGA.

„Supergirl“ Staffel 5 im TV & Stream sehen

Gewohntermaßen muss man sich in Deutschland etwas auf die Ausstrahlung der neuen „Supergirl“-Folgen gedulden. Ab dem 06. März 2020 geht es dann hierzulande im Pay-TV auf ProSieben Fun weiter. Die neueste Folge seht ihr dann immer freitags um 20:55 Uhr auf dem Pay-TV-Sender. Für den Free-TV-Start gibt es aktuell noch keinen offiziellen Starttermin. Bei den vergangenen beiden Staffeln mussten Free-TV-Zuschauer knapp über 2 Monate auf die Ausstrahlung auf SIXX warten. Wenn der Rhythmus auch für Staffel 5 beibehalten wird, rechnen wir also mit der Free-TV-Premiere ab Mai 2020 in Deutschland.

In den USA ist die fünfte Staffel von „Supergirl“ bereits am 06. Oktober 2019 auf The CW angelaufen. Wer die Serie als OV/OmU sehen möchte, kann die fünfte Staffel bereits kurz nach der US-Premiere bei verschiedenen Streamingdiensten digital kaufen. So sind die neuesten Folgen für gewöhnlich nur wenige Stunden später bei oder abrufbar.

Episodenguide – „Supergirl“ S5

Folge Deutscher Titel Originaltitel Pay-TV-Premiere (ProSieben FUN) 1 (88) Der Preis der Wahrheit Event Horizion 06.03.2020; 20:55 Uhr Lex hat Lena kurz vor seinem Tod über Supergirls wahre Identität aufgeklärt. Aus ihrer Wut heraus beschließt Lena, Supergirl zu vernichten. Zeitgleich schmiedet auch Andrea Rojas ihre ganz eigenen Pläne: Sie ist die neue Besitzerin von CatCo und zeigt den Mitarbeitern eindrucksvoll, wer zukünftig das Sagen hat. (Text: ProSieben) 2 (89) Malefic Stranger Beside Me 13.03.2020; 20:55 Uhr J’onn steht vor einem großen Problem: Sein Bruder, an den er sich nicht erinnern kann, steht plötzlich vor der Tür. Doch Malefic ist nicht in Frieden gekommen. Allerdings ist es beiden nicht möglich, sich zu bekämpfen. Um ihn dennoch zur Strecke zu bringen, unterzieht sich J’onn einer nicht ungefährlichen Behandlung durch Kelly - doch das hat Nebenwirkungen. (Text: ProSieben) 3 (90) Herzensangelegenheiten Blurred Lines 20.03.2020; 20:55 Uhr Bei CatCo erfährt Kara, dass Dr. Jarrod - ein Genie im Bereich Gentechnik - auf mysteriöse Weise zu Tode gekommen ist. Während ihre Chefin darin keine interessante Story erkennen kann, will Kara herausfinden, was tatsächlich passiert ist. Sie inspiziert seine Leiche und entdeckt, dass Dr. Jarrod ein Tattoo auf seinem Herzen trägt, das eine Spinne zeigt. Alex weiß, was es damit auf sich hat. Nun müssen Supergirl und ihr Team nur noch den Drahtzieher aufspüren. (Text: ProSieben) 4 (91) Offenes Geheimnis In Plain Sight 27.03.2020; 20:55 Uhr 5 (92) TBA Dangerous Liaisons TBA 6 (93) TBA Confidence Women TBA 7 (94) TBA Tremors TBA 8 (95) TBA The Wrath of Rama Khan TBA 9 (96) TBA Crisis on Infinite Earths: Part One TBA 10 (97) TBA The Bottle Episode TBA 11 (98) TBA Back from the Future – Part One TBA 12 (99) TBA Back from the Future – Part Two TBA 13 (100) TBA It’s A Super Life TBA 14 (101) TBA The Bodyguard TBA 15 (102) TBA Reality Bytes TBA 16 (103) TBA Alex in Wonderland TBA 17 (104) TBA TBA TBA 18 (105) TBA TBA TBA 19 (106) TBA TBA TBA 20 (107) TBA TBA TBA 21 (108) TBA TBA TBA 22 (109) TBA TBA TBA

Neue Charaktere & Darsteller: „Supergirl“ Staffel 5

Natürlich werden wir auch in Staffel 5 erneut Melissa Benoist (Kara Danvers/Supergirl), Chyler Leigh (Alex Danvers) und David Harewood (J’onn J’onnz) vor der Kamera sehen. Wie auf der Comic-Con bereits bekanntgegeben wurde, wird Mehcad Brooks (James Olsen/Guardian) die Serie jedoch innerhalb der fünften Staffel vorerst verlassen. Dafür haben Jeremy Jordan (Winn Schott) und Jon Cryer (Lex Luthor) in der neuen Season einen Gastauftritt, wie die Kollegen von Den of Geek berichten.

Neu zum Cast stoßen Meaghan Rath (Being Human, Hawaii Five-0), Julie Gonzalo (Cinderella Story, Verrückte Weihnachten) und Staz Nair (Game of Thrones, The Rocky Horror Picture Show 2016) hinzu. Rath ist die Schwester von Brainiac-5-Darsteller Jesse Rath und wird in der fünften Staffel eine weibliche Brainiac-5-Version darstellen. Gonzalo übernimmt die Rolle der Andrea Rojas, eine mächtige Geschäftsfrau mit einem Technologie-Unternehmen und ihrem geheimen Alter-Ego „Acrata“. Nair spielt den zwielichtigen Reporter William Dey, welcher Verbindungen zur Unterwelt und nur wenig Verständnis für die Einstellung der „Gutmenschen“ hat.

