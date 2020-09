Große Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung kosten viel Geld. Könnte man meinen, wenn man sich so auf dem Markt umschaut. Aktuell gibt es die Surface Headphones von Microsoft aber zu einem wirklich attraktiven Preis. GIGA verrät euch, wie ihr zusätzlich sparen könnt.

MediaMarkt verkauft Surface-Kopfhörer mit ANC

Microsoft hat die Surface Headphones zwar vor längerer Zeit in Deutschland auf den Markt gebracht. Die Kopfhörer im typischen Surface-Design mit aktiver Geräuschunterdrückung sind aber jetzt erst stark im Preis gefallen und werden damit zu einem echten Geheimtipp, wenn man keine von Sony oder Bose zum günstigen Preis findet. Bei MediaMarkt gibt es die Surface Headphones der ersten Generation für 145,25 Euro. Das allein ist schon ein guter Preis, wenn man sich aber für den Newsletter anmeldet, dann spart man zusätzlich 10 Euro und kommt so auf sensationelle 135,25 Euro.

Sollte der Kopfhörer bei MediaMarkt vergriffen sein, könnte man das gleiche Modell auch bei Saturn zu dem Preis ergattern, wenn man sich auch dort für den Newsletter anmeldet und dann die 10 Euro als Gutschein für den Kauf nutzt.

Was leisten die Surface Headphones von Microsoft?

Microsoft hat nicht nur schöne Over-Ear-Kopfhörer gebaut, die man den ganzen Tag tragen kann, sondern auch großen Wert auf den Klang und die aktive Geräuschunterdrückung gelegt. Diese lässt sich nämlich in 13 Stufen perfekt an die jeweilige Geräuschsituation anpassen. Dazu wurden insgesamt acht Mikrofone verbaut, die die Geräusche erfassen, aber auch eine gute Sprachübertragung in Gesprächen ermöglichen. Die Kopfhörer können mit bis zu acht Geräten verbunden werden und sollen eine Laufzeit von bis zu 15 Stunden ermöglichen.

Bei Amazon kosten die Surface Headphones zwar mehr, dort zeigen sich viele Besitzer aber begeistert. Insgesamt 4,3 von 5 Sternen werden dort vergeben. Wer sich also keinen Kopfhörer von Sony oder Bose kaufen möchte, der ist mit den Surface Headphones von Microsoft gut bedient – besonders zu dem Preis.