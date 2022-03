Das Surface Pro 8 ist noch gar nicht so lange auf dem Markt erhältlich und jetzt mach Amazon ein richtig verführerisches Angebot. Ihr bekommt nicht nur das brandneue Windows-11-Tablet zu einem niedrigeren Preis, sondern auch direkt noch das Signature Keyboard kostenlos dazu. Fehlt nur noch der Stift, dann seid ihr perfekt ausgerüstet.

Surface Pro 8 im Preisverfall

Wer ein richtig gutes Windows-Tablet haben will, das sich kinderleicht in ein 2-in-1-Laptop verwandeln kann und dabei noch handschriftliche Eingaben mit einem Stift erlaubt, ist beim Surface Pro 8 genau an der richtigen Stelle. Bei Amazon gibt es das aktuellste Modell gerade mit schwarzem Signature Keyboard für zusammen nur 949 Euro (bei Amazon anschauen). Es handelt sich um die Version mit Intel Core i5, 8 GB RAM und 128 GB internem Speicher. Normalerweise müsste man dafür 1.300 Euro bezahlen.

Holt ihr euch dann noch den Surface Slim Pen 2 dazu, der in dem neuen Tastatur-Cover untergebracht werden kann für 84 Euro (bei Amazon anschauen), bekommt ihr das perfekte Arbeitsgerät für zu Hause und unterwegs.

Was taugt das Surface Pro 8?

Surface Pro 8: Alle Details vorgestellt

Ich konnte das Surface Pro 8 mit Signature Keyboard und Slim Pen 2 ausführlich im Test unter die Lupe nehmen. Ich fand die Windows-Tablets schon immer sehr gut. Microsoft stand sich gefühlt aber oft im Weg, weil das Unternehmen nötige Innovationen nicht umgesetzt hat. Mit dem Surface Pro 8 wurde damit gebrochen. Ihr bekommt ein neues, viel besseres Design, könnt den Stift endlich sinnvoll unterbringen und das bewährte 2-in-1-Format.

Doch nicht nur das, Microsoft hat an den wichtigsten Stellen technisch nachgerüstet. So gibt es ein 120-Hz-Display, das eine viel flüssigere Darstellung ermöglicht. Das merkt ihr überall, wenn ihr mit dem Surface Pro 8 arbeitet. Ihr könnt jetzt sogar den Speicher selbst austauschen. Nur beim Arbeitsspeicher seid ihr limitiert. Für mich aktuell das beste Windows-Tablet auf dem Markt. Wer so etwas sucht, wird zufrieden sein.