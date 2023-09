Surfshark: VPN-Service mit Hammer-Deal zum Oktoberfest

Während des Oktoberfests bietet der VPN-Anbieter Surfshark seinen VPN-Dienst zu einem unschlagbaren Sonderpreis, der ausschließlich deutschen Nutzern zur Verfügung steht, an. Wir verraten euch alle Details zur Aktion.

Oktoberfest-Rabatt: Hol dir Surfshark VPN zum Sonderprei

Wer sich derzeit für einen VPN-Dienst interessiert, findet in dem Oktoberfest-Special des beliebten Anbieters Surfshark VPN ein hervorragendes Angebot. Surfshark VPN steht Usern aus Deutschland derzeit mit sage und schreibe 85 % Rabatt plus 3 Monate gratis zur Verfügung (Aktion bei Surfshark ansehen). Damit zahlt ihr nur 2,30 Euro pro Monat beziehungsweise 59,76 Euro für den gesamten Zeitraum. Bedenkt aber, dass das Angebot exklusiv für User aus Deutschland nur bis zum Tag der Deutschen Einheit am 03. Oktober gültig ist.

Mit einem Surfshark VPN-Zugang könnt ihr den VPN-Dienst auf beliebig vielen Geräten nutzen. Durch den Sitz des Unternehmens in den Niederlanden werden keine Log-Dateien eures Surfverhaltens angelegt. Weitere Vorzüge von Surfshark VPN sind unter anderem die hohe Geschwindigkeit und die leichte Bedienbarkeit der Clients sowie die große Anzahl der verfügbaren Server.

VPN – wofür brauche ich das?

Mit VPN-Diensten wie Surfshark sichert man am PC und Smartphone die eigene Internetverbindung ab, indem sämtlicher Datenverkehr über Server des VPN-Anbieters geleitet werden. Damit ist man nicht nur sicherer in öffentlichen WLANs, auch kann man Diensten vorgaukeln, dass man sich in einem anderen Land befindet – und so zum Beispiel andere Streaming-Dienste nutzen oder bei Netflix auf Filme und Serien zugreifen, die in Deutschland nicht verfügbar sind.

Ebenfalls stark rabattiert erhältlich: Surfshark One

Übrigens bekommt ihr im Rahmen der Oktoberfest-Aktion von Surfshark zusätzlich zu Surfshark VPN auch das Kombi-Paket Surfshark One des Anbieters zum stark vergünstigten Preis. Surfshark One enthält neben dem VPN-Dienst die Programme Surfshark Antivirus, Surfshark Alert und Surfshark Search.

Bei Surfshark Antivirus handelt es sich um einen Antiviren-Schutz mit Echtzeit-Funktion, während euch Surfshark Alert unter anderem informiert, falls eure E-Mail-Adresse in illegalen Datenbanken auftaucht. Surfshark Search schließlich ermöglicht euch ein Surfen im Netz ohne Werbeanzeigen und verhindert, dass ihr bei selbigem Spuren hinterlasst.

Surfshark One bekommt ihr im Rahmen der Oktoberfest-Aktion mit 84 % Rabatt plus 3 Gratismonate für nur 2,94 Euro pro Monat beziehungsweise 76,56 Euro für den gesamten Zeitraum. Um Surfshark One zu buchen, wählt ihr einfach die entsprechende Schaltfläche aus, nachdem ihr auf der hier verlinkten Landing Page des Anbieters auf „Surfshark holen“ geklickt habt.

Für User aus Deutschland wird der Oktoberfest-Rabatt beim Kaufvorgang automatisch hinzugefügt. Sollte dies nicht der Fall sein, könnt ihr den Rabattcode „festival23“ auch manuell beim Checkout-Vorgang eintragen.