Aktuell könnt ihr euch den Switch-Pro Controller inklusive des Spiels Pokémon Schild zum Schnäppchenpreis sichern – und Neukunden bei Otto sparen sogar noch mehr! Hier findet ihr alle Infos zu dem Top-Deal.

Switch-Pro-Controller zum Prime Day bei Amazon günstig

Weitere Nintendo-Switch-Deals zum Amazon Prime Day findet ihr hier: Die besten Konsolen-Schnäppchen, Spiele und Zubehör am Prime Day (Nintendo Switch).

Switch-Pro-Controller: Die Preisentwicklung des Zusatz-Pads

Der Switch-Pro-Controller erschien gleichzeitig zum Start der Switch am 03. März 2017 und ging mit der unverbindliche Preisempfehlung von 69,99 Euro in Europa an den Markt. Schon einen Monat nach dem Switch-Release pendelte sich der stolze Startpreis des Controller jedoch bei einem Straßenpreis von knapp über 65 Euro ein. Mittlerweile liegt der übliche Preis 61 Euro.

Wenn ihr den absolut günstigsten Preis haben wollt, solltet ihr auf besondere Aktionen oder Verkaufs-„Feiertage“ wie dem Prime Day oder Black Friday warten. Alternativ findet ihr das aktuell beste Angebot auf Preisvergleichsseiten wie Idealo, billiger.de oder Geizhals.

Zum Preisvergleich | Idealo

Switch-Pro-Controller: Für wen lohnt sich der Kauf?

Mit dem Kauf der regulären Nintendo Switch bekommt man bereits zwei Joy-Cons – braucht man den Switch-Pro-Controller dann zusätzlich überhaupt noch? Jein. Einerseits funktionieren nicht alle Multiplayer-Titel nur mit zwei Joy-Cons, andererseits ist der Pro-Controller für längere Spiel-Sessions oder größere Hände von der Ergonomie her weit angenehmer als die kleinen abnehmbaren Controller.

Neben der Ergonomie bietet der Pro-Controller dazu noch ein echtes D-Pad und bis zu 40 Stunden Akkulaufzeit – also ungefähr das Doppelte der Joy-Cons. Auch wenn ihr das Pad also nicht zwingend benötigt, ist es in vielen Spielen die angenehmere Steuerungs-Option. Gerade den Spielern, die ihre Switch bevorzugt im TV- oder Tablet-Modus nutzen, legen wir den Switch-Pro-Controller ans Herz.

Weitere empfehlenswerte Controller findet ihr in unserer Übersicht zum besten Zubehör für die Nintendo Switch.

