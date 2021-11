Der Black Friday findet zwar erst in einigen Tagen statt, doch einige Händler haben bereits jetzt viele echte Schnäppchen auf Lager. Auch Angebote für die Nintendo Switch gibt es bereits in Hülle und Fülle – die besten haben wir für euch übersichtlich aufgelistet.

Amazon startet verfrüht in den Black Friday und verkauft ein Konsolen-Bundle bestehend aus der Nintendo Switch (neon-rot/neon-blau) und Mario Kart 8 Deluxe für 287,00 Euro. Zum Vergleich: Schon die Nintendo Switch alleine wird für 290 Euro gehandelt, dank des Bundles kriegt ihr das Spiel also quasi geschenkt!

Alternative: Wer nicht bei Amazon bestellen möchte, kann sich das Bundle auch für einen Euro mehr über MediaMarkt ordern.

So preisstabil, wie Switch-Spiele sind, kann man sich schon freuen, wenn man schon ein paar Euro beim Kauf sparen kann. In dieser Hinsicht lassen sich MediaMarkt, Saturn und Amazon zurzeit nicht lumpen, und das bereits vor dem Black Friday 2021. Einige hervorragende Games für die Nintendo Switch sind gerade reduziert. Darunter Klassiker, aber auch Neuheiten wie Metroid Dread und Mario Party Superstars, die sonst fast nur zum UVP von rund 60 Euro zu haben sind. Hier ein Überblick über die besten Angebote, von uns regelmäßig aktualisiert.

Hinweis zu Versandkosten

Wir geben in unserer Liste keine Versandkosten an. Bei MediaMarkt und Saturn zahlt man 2,99 Versand, ab einem Einkaufswert ab 59 Euro ist die Lieferung versandkostenfrei – hier lohnt es sich also, mehrere Artikel zu bestellen. Amazon erhebt 5 Euro Versandkosten für Spiele ab 18, sonst keine. Bei Otto zahlt man 2,95 Euro für den Versand, als Neukunde erhält man allerdings 6 Monate lang versandkostenfreie Lieferungen und einmalig 15 Euro Rabatt mit der Eingabe des Gutscheincodes 82222. Proshop verlangt 5,49 Euro an Versandkosten.

Hinweis zu Rabatten

Bei Amazon muss man bei einigen Angeboten den Rabatt-Coupon auf der Produktseite aktivieren, siehe Screenshot. Der finale Preis wird erst im Warenkorb beim Bezahlen angezeigt.

Kauft ihr bei MediaMarkt oder Saturn, könnt ihr bei Bestellungen ab 100 Euro Warenwert den Newsletter-Gutschein nutzen und so 10 Euro zusätzlich sparen.

Otto-Neukunden sparen einmalig 15 Euro und bekommen die Lieferflat für 6 Monate mit dem Gutscheincode 82222.

Bitte beachtet außerdem, dass sich Preise mitunter ändern können und wir in unserer Liste unter Umständen nicht den realen Preis wiedergeben.