Taco Bell in Deutschland? Bald ist es soweit

Wer schon einmal in den USA war, wird sicherlich auf eine Filiale der Restaurantkette „Taco Bell“ gestoßen sein. Es handelt sich dabei um die größte Kette für texanisch-mexikanisches Fast-Food weltweit. Wie sieht es mit „Taco Bell“ in Deutschland aus? Gibt es hier auch solche Restaurants mit dem scharfen Essen?

In Deutschland haben sich zahlreiche Imbissketten aus den USA etabliert. Eine Innenstadt ohne Starbucks, McDonalds und Subway ist schließlich hierzulande mittlerweile undenkbar. Doch wird auch Fans der mexikanischen Küche etwas US-Feeling geboten? Bislang gibt es keine Taco-Bell-Filialen in deutschen Innenstädten. Das könnte sich aber bald ändern.

Taco Bell in Deutschland: Hier gibt es bald neue Filialen

Im Sommer 2024 will die Restaurant-Kette erste Filialen in deutschen Innenstädten eröffnen. Der erste Laden ist für Berlin geplant, darüber hinaus sind Filialen in Frankfurt und weiteren Standorten geplant. Noch in diesem Jahr sollen 25 Taco-Bell-Läden eröffnet werden. In den nächsten 5 Jahren sind 100 bis 125 Taco-Bell-Restaurants geplant. Wo genau der erste Taco Bell in Berlin eröffnet werden soll, wurde noch nicht bekanntgegeben (Quelle: Food Service). Neben Deutschland sind noch Öffnungen in 5 weiteren europäischen Ländern angepeilt. Welche Länder das genau sind, wird jedoch nicht genannt.

Google Maps zeigt Taco Bell in Deutschland: Kommt man dahin?

Tatsächlich findet man bereits jetzt über Google Maps gleich mehrere Taco-Bell-Filialen in Deutschland. Allerdings solltet ihr euch nicht sofort ins Auto setzen und die Routenplanung starten. Theoretisch gibt es hierzulande schon einige Taco-Bell-Läden, praktisch könnt ihr dort aber nichts bestellen: Die Filialen befinden sich alle innerhalb von US-Militäreinrichtungen auf deutschem Boden. Gehört ihr nicht zum US-Militär, habt ihr keinen Zutritt zu den Gebieten mit Taco-Bell-Restaurants. Lediglich wenn ihr jemanden von den US-Streitkräften kennt, könnte euch dieser möglicherweise als Besucher mitnehmen. In diesen deutschen Orten gibt es Taco Bell innerhalb von US-Militärbasen:

Taco Bell Spangdahlem, Flugplatz

Taco Bell In dem Wat, Ramstein-Miesenbach

Taco Bell Texasstraße in Wiesbaden

Wo findet man Taco Bell?

Wer im Westen wohnt, kann immerhin einen Trip in die Niederlande planen. Dort gibt es seit 2017 öffentlich zugängliche Taco-Bell-Läden in Eindhoven, Tilburg und Breda. In Spanien ist der Anbieter noch weiter verbreitet. So ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ihr in großen Städten wie Barcelona, Madrid, Sevilla oder Valencia eine entsprechende Filiale findet. Auch Palma de Mallorca hat einen Ableger der Tex-Mex-Kette. In Großbritannien findet ihr das mexikanische Essen unter anderem in London und Nottingham.

Mittlerweile ist auch bekannt, dass auch in Deutschland Taco-Bell-Filialen für jedermann angeboten werden. Die Kette gehört zu Yum, dem gleichen Unternehmen, das auch die Restaurants von KFC und Pizza Hut führt. Von beiden Ketten gibt es deutschlandweit zahlreiche Filialen. Erfahrungen auf dem deutschen Markt hat man also zu genüge. Schon bald könnt ihr demnach Tacos, Quesadillas, Nachos und weitere Köstlichkeiten der mexikanischen Küche bestellen.

Taco Bell in Filmen & Games

In den USA ist Taco Bell weit verbreitet. Die Marke hat es auch in verschiedene Filme und die Gaming-Welt geschafft. In der GTA-Reihe sind etwa die „Cluckin‘ Bell“-Filialen an die TexMex-Restaurants angelehnt. In der Kult-Serie „Beavis and Butthead“ haben die beiden Haupt-Figuren ihre Spanischkenntnisse aus den Filialen, in „Demolition Man“ hat sich „Taco Bell“ als einzige Marke in den „Franchise-Kriegen“ durchgesetzt. Dort laufen auch noble Restaurants unter der Marke. In der deutschen Version des Films wird statt „Taco Bell“ „Pizza Hut“ genannt. So funktionieren die 3 Muscheln aus Demolition Man.

