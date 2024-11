Tägliche Freude für Fans: Super-Mario-Adventskalender mit limitierten Spezialfiguren

Ihr wollt eure digitalen Helden wie Mario, Luigi und Co. auch abseits des Bildschirms erleben? Passend zur Adventszeit ist das möglich.

Der Super-Mario-Adventskalender von Nintendo

Ob Super Mario, Mario Kart, Mario Party, eines haben sie alle gemein: Einen bunt zusammengewürfelten Haufen aus eindrucksvollen Figuren. So zum Beispiel die Klempner-Brüder Mario und Luigi, Prinzessin Peach oder Yoshi, mit ihnen an eurer Seite habt ihr schon so manche Abenteuer erlebt – meist am Bildschirm.

Doch das muss zukünftig nicht mehr so sein, denn mit dem Super-Mario-Adventskalender (bei Amazon ansehen), den ihr beim Versandriesen Amazon erwerben könnt, holt ihr euch einen eurer Helden nach dem anderen nach Hause. Worauf ihr euch beim Adventskalender freuen könnt und ob sich der Kauf am Ende tatsächlich lohnt, erfahrt ihr bei uns.

Nintendo Adventskalender Super Mario & Co. mit goldenen Mario & Bullet Bill Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.11.2024 20:59 Uhr

Was ist alles im Adventskalende enthalten?

Der Adventskalender bietet euch an jedem der 24 Adventstage eine Überraschung aus der fantasievollen Welt von Super Mario. Sei es eine von 17 Figuren oder eines der sieben enthaltenen Accessoires, sie alle eignen sich zum Sammeln, Ausstellen oder Spielen.

Die Figuren sind circa 6,5 cm groß und mit den Sammelfiguren aus der Super-Mario-Jakks-Reihe kompatibel. Doch damit nicht genug, denn unter ihnen sind drei limitierte Spezialfiguren, die ausschließlich in diesem Adventskalender zu finden sind – ein goldener Super Mario sowie ein goldener Bullet Bill und ein metallener Chain Chomp.

Dank der aufklappbaren Spielewelt könnt ihr Lieblingsszenen aus dieser mit euren Sammelfiguren nachstellen oder diese zum Spielen nutzen. So lässt sich die weihnachtliche Vorfreude doch gut aushalten.

Warum lohnt sich der Kauf des Super-Mario-Kalenders?

Für eure Freunde, für eure Familie oder einfach für nur euch – die wahren Super-Mario-Fans unter euch werden diesen Adventskalender zu schätzen wissen. Dieser enthält nicht nur zahlreiche Sammel- oder Spielfiguren, sondern zudem drei limitierte Sammlerstücke, die es so nicht zu kaufen gibt.

Zudem überzeugt dieser Kalender durch eine ansehnliche Gestaltung, sowohl der Kalender selbst und die dazugehörige ausklappbare Kulisse als auch die hochwertig verarbeiteten Figuren. Holt eure Helden aus der Welt von Mario jeden Adventstag zu euch nach Hause und macht die Zeit bis Heiligabend gemeinsam etwas erträglicher.

Übrigens, wenn ihr noch ein passendes Geschenk für Weihnachten sucht, wie wäre es denn dieses Jahr mit einem rasanten Brettspiel für die ganze Familie?

