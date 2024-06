Tagesschau in einfacher Sprache: Was ist das & wo kann man es sehen?

Die „Tagesschau“ ist die am längsten laufende Sendung im deutschen Free-TV. Seit 1952 wird man bei ARD täglich über das Geschehen auf der Welt informiert. Mitte Juni 2024 wird die „Tagesschau in einfacher Sprache“ eingeführt. Was ist das und wo kann man das sehen?

Die „Tagesschau in einfacher Sprache“ ist eine neue Sendung von ARD. Auch hier sind die Nachrichten des Tages zu sehen, allerdings in einer sprachlich veränderten Fassung. Die Sendung wird montags bis freitags täglich ab 19:00 Uhr auf dem Sender Tagesschau24 ausgestrahlt. Daneben kann man die „Tagesschau in einfacher Sprache“ bereits ab 18:00 Uhr im Stream auch auf Tagesschau.de (alle Sendungen hier ansehen) sowie in der Tagesschau-App auf dem Smartphone abrufen (Apps für Android und iPhone herunterladen). In der ARD-Mediathek und auf dem YouTube-Kanal des Senders kann man die News-Sendung ebenfalls ansehen (alle Folgen bei YouTube).

Zur Sendung vom 13.06. bei YouTube:

Was steckt dahinter?

Die Version „in einfacher Sprache“ unterscheidet sich sowohl inhaltlich als auch sprachlich von der Hauptnachrichtensendung, die im „Ersten“ ausgestrahlt wird. Der Hauptunterschied liegt in der Sprache. Die Nachrichtentexte werden demnach angepasst. Es wird auf Fremdwörter und Nebensätze verzichtet. Zudem werden Wörter mit wenigen Silben gewählt und Aussagen kurzgehalten. Aus dem „Finanzminister Christian Lindner“ wird zum Beispiel der „Minister für Geld“. Die Nachrichten werden zudem langsam vorgetragen. Inhaltlich wird die Nachrichtensendung von rund einem Dutzend auf 4 Themen gekürzt.

Zielgruppe sind die rund 17 Millionen erwachsenen Menschen in Deutschland, die komplexe Texte nicht so leicht verstehen können. Das sind vor allem Menschen mit Lese-, Lern- und Hörschwierigkeiten. Auch Leute mit kleinen Deutschkenntnissen will man damit ansprechen. ARD bezieht sich dabei auf die „LEO-Studie“ aus dem Jahr 2018, nach der fast 20 Millionen Menschen im Alter von 18 bis 64 Jahren in Deutschland maximal auf einem Vierte-Klasse-Level lesen und schreiben können. Insgesamt leben etwa 65 Millionen Menschen in dieser Altersgruppe in Deutschland.

Wo kann man Tagesschau in einfacher Sprache sehen?

Täglich kann man um 19:00 Uhr auf dem Sender Tagesschau24 sowie im Internet über YouTube, die Tagesschau-App oder die Mediathek bei den Nachrichten in einfacher Sprache einschalten.

Der Sozialverband Deutschland (SoVD) sieht in der neuen Sendung eine „nachahmenswerte Entwicklung, die zur Inklusion und Barrierefreiheit“ beiträgt (Quelle: Welt.de). Die Organisation setzt sich für die Rechte von sozial Benachteiligten und Menschen mit Behinderungen ein. Der NDR-Indentandt Joachim Knuth begründet die Sendung so (Quelle: DWDL):

„Wir haben den Auftrag, mit unseren Sendungen und Programmen allen Menschen in Deutschland ein Informationsangebot zu machen. Dazu gehören auch diejenigen mit geringer Lese- und Schreibkompetenz, die komplizierten Texten nicht immer folgen können oder die Deutsch nicht auf muttersprachlichem Niveau beherrschen. Mit der 'Tagesschau‘ in Einfacher Sprache vergrößern wir unser barrierefreies Angebot um tägliche Fernsehnachrichten.“

