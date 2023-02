Die Hauptserie „The Walking Dead“ ist zwar vorbei, doch Fans bekommen weiterhin neues Material aus dem „Beißer“-Universum zu sehen. Mit „Tales of the Walking Dead“ startet das neue Spin-off auch in Deutschland. Wo kann man die Folgen der Serie im Stream anschauen?

Alle Episoden können mit einem Zugang zu Magenta TV abgerufen werden. Es handelt sich um den Streaming-Dienst der Deutschen Telekom.

Einen kostenlosen Probemonat gibt es bei dem Anbieter nicht. Lediglich, wenn ihr euch von vornherein für mindestens 24 Monate bindet, zahlt ihr in den ersten vier Monaten nichts.

Magenta TV zeigt Tales of the Walking Dead

Magenta TV kann auch ohne Telekom-Abo gebucht werden. Den Dienst gibt es in verschiedenen Optionen ab 10 Euro monatlich.

Disney+, wo es die finale Staffel von The Walking Dead zu sehen gibt sowie andere Streaming-Dienste wie Netflix oder Amazon Prime Video zeigen „Tales of the Walking Dead“ nicht. Bei Magenta TV können alle sechs Folgen auf einen Schlag angesehen werden. Man muss also nicht wie bei anderen Serien Woche für Woche warten, bis eine neue Episode veröffentlicht wird. Dennoch mussten Horror-Fans in Deutschland eine große Portion mitbringen, schließlich sind die 6 Folgen in den USA bereits seit über einem halben Jahr verfügbar. Der Trailer zur Serie:

Tales of the Walking Dead im Stream: Alle Folgen bei Magenta TV

Anders als bei den beiden Spin-offs „Fear The Walking Dead“ und „The Walking Dead: World Beyond“ wird es bei „Tales of the Walking Dead“ keine komplett neue Handlung über mehrere Staffeln geben. Stattdessen wird in jeder Episode eine in sich abgeschlossene Geschichte erzählt. Figuren aus einer Folge tauchen also in anderen Episoden nicht wieder auf.

Es gibt aber ein Wiedersehen mit dem einen oder anderen bekannten Gesicht aus früheren Walking-Dead-Geschichten. Ob es eine zweite Staffel von „Tales of the Walking Dead“ geben wird, ist noch nicht bekannt. Fans der Serienreihe dürfen sich 2023 auf noch mehr Nachschub freuen. Mit „The Walking Dead: Dead City“ gibt es etwa eine neue Serie, die sich vor allem um Negan und Maggie drehen wird. Auch Daryl Dixon sowie Rick und Michonne sollen ihre eigenen Ableger erhalten.

