Tarif-Aktion bei Blau: 16 GB & Flats für 8,99 € im Monat

Wenn ihr auf der Suche nach einem unkomplizierten sowie günstigen Handytarif seid, dann lohnt es sich, einen Blick auf das neue Portfolio von Blau zu werfen. Dank einer Sommer-Aktion bekommt ihr die Allnet- und SMS-Flat mit 16 GB Datenvolumen schon für 8,99 Euro im Monat – wahlweise auch monatlich kündbar.

Blau Sommer-Deal: 16-GB-Tarif zum Sparpreis

Beim Mobilfunk-Discounter Blau, der zu Telefónica gehört, bekommt ihr jetzt mehr Datenvolumen im o2-Netz zum Schnäppchenpreis (Angebot bei Blau ansehen). Eine Allnet- und SMS-Flatrate ist in allen Tarifen enthalten. Der beliebte „Allnet XL“ wächst um 2 GB auf 16 GB im Monat an, während die kleinste Option mit 6 GB Datenvolumen von 6,99 Euro auf 5,99 Euro monatlich reduziert wird. Auch der größte „Allnet Flat Max“-Tarif mit 36 GB Datenvolumen ist jetzt günstiger: Er kostet nur noch 14,99 Euro statt 16,99 Euro im Monat. Für alle, die möglichst viel Datenvolumen zum kleinen Preis suchen, lohnt sich dieses Angebot also besonders. Zudem bekommen alle Kunden ab sofort dauerhaft mit 50 MBit/s eine verdoppelte Übertragungsrate gegenüber den alten Tarifen.

Ein weiterer Vorteil bei Blau: Alle Tarife sind monatlich kündbar und werden nicht nach 24 Monaten teurer. Zudem sind die Tarife ohne Datenautomatik – es werden also nach Verbrauch des Datenvolumens keine weiteren kostenpflichtigen Datenpakete gebucht, sondern lediglich die Geschwindigkeit auf GPRS-Geschwindigkeit gedrosselt. Die wichtigsten Tarifdetails haben wir in dieser Tabelle für euch zusammengefasst.

Tarif-Deals bei Blau: Alle Details im Überblick

Blau Allnet L 6 GB ab 5,99 € Blau Allnet Max 16 GB ab 8,99 € Blau Allnet Max 26 GB ab 10,99 € Blau Allnet Max 36 GB ab 14,99 € Tarif-Details Preis pro Monat 5,99 Euro 8,99 Euro 10,99 Euro 14,99 Euro Anschlusspreis 29,99 Euro (entfällt bei 24 Monaten Laufzeit) 29,99 Euro (entfällt bei 24 Monaten Laufzeit) 29,99 Euro (entfällt bei 24 Monaten Laufzeit) 29,99 Euro (entfällt bei 24 Monaten Laufzeit) Datenvolumen 6 GB LTE (max. 50 MBit/s) 16 GB LTE (max. 50 MBit/s) 26 GB LTE (max. 50 MBit/s) 36 GB LTE (max. 50 MBit/s) Telefonie & SMS Flat Flat Flat Flat EU-Roaming inklusive inklusive inklusive inklusive Weitere Vorteile VoLTE & WiFi-Call fähig VoLTE & WiFi-Call fähig VoLTE & WiFi-Call fähig VoLTE & WiFi-Call fähig Verfügbar bei Blau 5,99 € Blau 8,99 € Blau 10,99 € Blau 14,99 €

Blau bietet auch Prepaid-Tarife an (bei Blau ansehen). Doch was ist besser, prepaid oder monatlich kündbar? Erfahrt es hier im Video:

Lohnt sich heutzutage noch ein Prepaid-Tarif? Abonniere uns

auf YouTube

Blau: Für wen lohnen sich die Tarife?

Eine Allnet- und SMS-Flat ist in allen Tarifen von Blau enthalten. Ausschlaggebend für eure Entscheidung sind daher das inkludierte Datenvolumen. Unserer Meinung nach lohnt sich der XL-Tarif mit 16 GB Datenvolumen für 8,99 Euro im Monat am meisten. Braucht ihr noch zusätzliches Datenvolumen, könnt ihr für nur zwei Euro mehr im Monat auf den „Allnet Plus“ mit 26 GB aufstocken.

Angebot verpasst? Nutzt unseren Tarif-Vergleichsrechner oder lest hier weiter:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.