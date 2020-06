Bildquelle: GIGA

Bei Handyflash gibt es gerade ein besonderes Angebot für Gamer, die auch zu 18 GB LTE-Volumen im Monat nicht nein sagen. Obwohl eine Nintendo Switch mitsamt Animal Crossing: New Horizons inklusive ist, belaufen sich die monatlichen Kosten nur auf 24,99 Euro – effektiv sind es sogar nur 10,41 Euro. Lohnt sich der Deal?

Tarif-Angebot: Vodafone-LTE mit Nintendo Switch

Handyflash hat ein neues Angebot ins Leben gerufen, bei dem es eine Nintendo Switch mit dem Game Animal Crossing: New Horizons zu einem Tarif dazu gibt. Der Tarif besteht aus 18 GB LTE-Volumen im Netz von Vodafone sowie einer Flat für Telefonie und SMS. Über LTE wird bei diesem Tarif mit bis zu 50 Megabit pro Sekunde gesurft. Der Anschlusspreis kann man sich bei dieser Aktion ebenfalls sparen, was den Deal noch interessanter macht. Dazu muss nur innerhalb von sechs Wochen eine SMS mit dem Inhalt „AP frei“ an die Nummer 8362 gesendet werden.

Die Details zum LTE-Deal mit Nintendo Switch:

Vodafone Green LTE 18 GB

Nintendo Switch in der Edition Animal Crossing

Telefonie-, SMS- und Internet Flat

18 GB LTE (statt 8 GB) mit bis zu 50 Mbit/s

EU-Roaming

Hotspot Flat

Auch als eSIM möglich

Die Kosten des Tarifs im Überblick:

Grundgebühr 24,99 Euro pro Monat

Nintendo Switch einmalig 109,95 Euro

Anschlusspreis einmalig 39,99 Euro (Erstattung per SMS möglich)

24,99 Euro * 24 Monate + 109,95 Euro = 709,71 Euro

709,71 Euro – 459,99 Euro Nintendo Switch = 249,72 Euro

249,72 Euro / 24 Monate = 10,41 Euro monatlich effektiv

LTE-Deal mit Nintendo Switch: Lohnt sich das Angebot?

Bei einem effektiven Preis von nur 10,41 Euro kann man nicht meckern, zudem es für diese Summe nicht nur viel mobiles LTE-Volumen gibt, sondern eben noch eine Nintendo Switch mitsamt Animal Crossing: New Horizons gibt. Das Bundle aus tragbarer Konsole und Game kostet alleine schon 459,99 Euro.

Wer also schon vorher ein Auge auf die Nintendo Switch geworfen hat, das neue Animal Crossing ausprobieren möchte und zugleich auf der Suche nach einem neuen Tarif ist, der ist hier an der richtigen Stelle. Nach Ende der Vertragslaufzeit sollte man sich aber nach einem neuen Tarif umschauen, denn sonst steigt die Grundgebühr auf 36,99 Euro pro Monat.