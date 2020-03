Tarif-Deal: Letzte Chance für 10 GB LTE-Datenvolumen, Telekom-Netz & Allnet-Flat für 14,99 Euro im Monat

Wer aktuell auf der Suche nach einem bezahlbaren Handyvertrag ist, der genug LTE-Datenvolumen bietet und im Netz der Telekom arbeitet, sollte sich den Deal von Crash-Tarife nicht entgehen lassen. GIGA hat die Details für euch.

Tarif im Telekom-Netz: 10 GB und Allnet-Flat für 14,99 Euro im Monat

Originalartikel:

Für nur 14,99 Euro im Monat bekommt man bei Crash-Tarife für wenige Tage einen attraktiven Tarif-Deal. Enthalten sind 10 GB LTE-Datenvolumen, eine Allnet- und SMS-Flat, die im Netz der Telekom genutzt werden können. EU-Roaming ist natürlich auch mit dabei, sodass das Datenvolumen auch im Urlaub verbraucht werden kann. Der Anschlusspreis fällt mit 19,99 Euro nicht zu hoch, sodass alle Kosten für die Laufzeit von 24 Monaten im Rahmen bleiben.

Alle wichtigen Tarif-Details im Überblick:

Anbieter: Crash-Tarife

Netz: Telekom

Allnet-Flat in alle deutschen Netze

SMS-Flat in alle deutschen Netze

10 GB LTE-Datenvolumen (25 MBit/s)

EU-Roaming inklusive

Grundgebühr pro Monat: 14,99 Euro

Bereitstellungsgebühr: 19,99 Euro

Datenautomatik: nein

Bei diesem Tarif bekommt man im Grunde alles, was man braucht. Der einzige Nachteil ist die maximale Geschwindigkeit von 25 MBit/s, die man im Telekom-Netz nutzen kann. Das reicht zwar für alles aus, was man so unterwegs machen kann, ist aber natürlich nicht ganz so schnell, wie in anderen Telekom-Tarifen. Als kleinen Bonus gibt es noch zu sagen, dass VoLTE und eSIM bei diese Tarif dabei sind, falls ihr diese verwenden wollt.

Das 3G-Netz wird ausgeschaltet. Das müsst ihr wissen:

Für wen lohnt sich dieser Tarif-Deal?

Für alle, die nicht zu viel für einen Handyvertrag bezahlen aber trotzdem das Telekom-Netz mit genug LTE-Datenvolumen haben wollen. Man bekommt im Grunde ein Rundum-sorglos-Paket mit dem besten Netz Deutschlands und das für unter 15 Euro im Monat. Wer passend dazu ein Smartphone benötigt, kann sich dieses Xiaomi-Handy anschauen, das gerade Deutschland erobert.

