Bildquelle: Deutsche Telekom

Die Telekom hat eines der besten Netze mit sehr guter Abdeckung, dafür sind die Tarife meist teurer als bei der Konkurrenz. Umso erfreulicher ist es, wenn dann doch mal ein gutes Angebot auftaucht. So wie aktuell bei Logitel, wo ihr 15 GB LTE-Datenvolumen im Telekom-Netz für nur 9,99 Euro im Monat bekommt.

GIGA DEALS sind immer echte Schnäppchen! Wir checken alle Preise im Netz und empfehlen euch nur Produkte, die gut und aktuell am günstigsten sind.

15 GB Telekom-LTE für 9,99 Euro im Monat

Wer aktuell auf der Suche nach einem reinen Daten-Tarif im Telekom-Netz ist, der hat jetzt die Möglichkeit einen richtig guten Deal zu machen. Bei Logitel bekommt ihr 15 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 150 MBit/s für schlappe 9,99 Euro im Monat. Die Anschlussgebühr von normalerweise 39,99 Euro bekommt ihr zurück, wenn ihr einwilligt, dass Mobilcom-Debitel euch zu Werbezwecken kontaktieren darf.

Die ersten 333 Besteller des Angebots erhalten zudem einen 10 Euro Gutschein für Amazon. Ebenfalls möglich ist es, einen mobilen Router von Huawei für einmalig 39 Euro zum Tarif zu bestellen.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Anbieter: Mobilcom-Debitel

Tarif: Telekom green Data XL Aktion

Netz: Telekom

15 GB LTE -Datenvolumen (bis zu 150 MBit/s)

-Datenvolumen (bis zu 150 MBit/s) EU-Roaming inklusive

24 Monate Vertragslaufzeit

Grundgebühr pro Monat: 9,99 Euro

Bereitstellungsgebühr: entfällt bei Werbeeinwilligung

Datenautomatik: nein

Zum Angebot bei Logitel

Tarif-Schnäppchen im Telekom-Netz: Das solltet ihr beachten

Ihr surft mit einer Geschwindigkeit von bis zu 150 MBit/s unterwegs im Telekom-Netz und habt eine maximale Uploadgeschwindigkeit von 10 MBit/s zur Verfügung. Wir empfehlen allerdings, den Vertrag rechtzeitig zu kündigen, da die Grundgebühr ab dem 25. Monat auf 29,99 Euro steigt.

Ebenfalls beachten solltet ihr, dass das Angebot nur bis einschließlich 22.09.2020 gilt. Solche Tarif-Schnäppchen im Telekom-Netz sind rar gesät, deshalb sollten Interessierte nicht allzu lange zögern.

Passendes Tablet zum Telekom-Datentarif gesucht? Aktuelle Empfehlungen mit LTE für jeden Geldbeutel:

Huawei MediaPad T5 LTE Tablet-PC 25,6 cm (10,1 Zoll), Full HD, Kirin 659, 3 GB RAM, 32 GB interner Speicher, Android 8.0, EMUI 8.0, schwarz

Samsung Galaxy Tab A T515 (10,1 Zoll) LTE Schwarz

Apple iPad (10,2", Wi-Fi + Cellular, 32GB) - Silber (Vorgängermodell)

Worauf ihr generell vor dem Abschluss eines Mobilfunkvertrags achten solltet, erklärt euch Frank hier im Video:

Zum Angebot bei Logitel

Wofür brauche ich einen Datentarif?

Ein reiner Datentarif eignet sich perfekt für ein Tablet, Laptop oder als Zweit-Karte in einem Dual-SIM-Smartphone. So kann man Gespräche über eine andere Karte führen, aber das Telekom-Netz zum mobilen Surfen verwenden. Die Dual-SIM-Funktion ist mittlerweile in vielen Smartphones zu finden. Tablets mit LTE gibt es auch viele. Bei 10 Euro im Monat ist das schon ein guter Deal, um mobil im Telekom-Netz surfen zu können.