MediaMarkt hat aktuell Angebot der besonderen Art auf Lager. Für 29,99 Euro im Monat bekommt ihr dort ganze 20 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 225 MBit/s und Allnet- und SMS-Flat. Doch das allein wäre nicht der Rede wert, als Prämie legt der Elektronikmarkt einen Gutschein im Wert von ganzen 450 Euro obendrauf. GIGA hat die Details.

MediaMarkt: 450-Euro-Gutschein + 20 GB LTE-Datenvolumen

In der MediaMarkt Tarifwelt gibt es gerade ein krasses Angebot. Für 29,99 Euro im Monat bekommt ihr aktuell 20 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 225 MBit/s plus Allnet- und SMS-Flat im Netz von o2. Das Besondere an dem Deal: Zusätzlich zu dem Tarif gibt's einen 450 Euro MediaMarkt-Gutschein obendrauf. Der Gutschein kann in jeder MediaMarkt-Filiale (nicht online) eingelöst werden und ist dabei nicht an euer Kundenkonto gebunden. Das bedeutet, dass ihr ihn auch problemlos verschenken könnt. Verschickt wird der Gutschein per E-Mail nach Ablauf der Widerrufsfrist von zwei Wochen.

Die Tarif-Details auf einen Blick

Netz: o2

Tarif: Free M

20 GB LTE -Datenvolumen (max. bis zu 225 MBit/s)

-Datenvolumen (max. bis zu 225 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

24 Monate Mindestlaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

Folgende Kosten erwarten euch

Grundgebühr: 24 × 29,99 Euro im Monat

Anschlussgebühr: 39,99 Euro

Versandkosten: 9,95 Euro

= 769,70 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

Wie man einen guten Tarif berechnet, erklären wir euch in folgendem Video:

20 GB LTE-Tarif plus 450 Euro: Darum ist das Angebot so gut

Bei diesem Tarif-Deal gibt es einen 450 Euro MediaMarkt Geschenk-Coupon dazu. Zieht man diesen von den Gesamtkosten ab, bleiben 319,70 Euro für den Tarif übrig. Das entspricht 13,32 Euro im Monat für einen LTE-Tarif mit 20 GB Datenvolumen, Allnet- und SMS-Flat im o2-Netz. Das entspricht knapp 67 Cent pro GB. Zum Vergleich: Bei o2 direkt müsst ihr für den Free M-Tarif etwas mehr als das Doppelte bezahlen.

Vergesst aber auf keinen Fall rechtzeitig zu kündigen, also mindestens 3 Monate vor Vertragsende. Falls ihr das nicht tut, verlängert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr.

