Wer aktuell auf der Suche nach einem richtig guten Tarif-Deal ist, sollte sich dieses Angebot nicht entgehen lassen. Für kurze Zeit bekommt man nämlich 20 GB Datenvolumen und eine Allnet-Flat im Vodafone-Netz durch den großzügigen Amazon-Gutschein für rechnerisch unter 20 Euro im Monat. GIGA hat die Details für euch.

Tarif-Deal für alle unter 28 Jahren im Vodafone-Netz

Bei Vodafone könnt ihr aktuell einen sehr guten Tarif-Deal abgreifen. Voraussetzung ist, dass ihr unter 28 Jahren alt seid, schon könnt ihr von dieser Aktion profitieren und ordentlich sparen. Doch was bekommt ihr eigentlich für einen Tarif? Nachfolgend alle wichtigen Informationen:

Anbieter: Vodafone

Netz: Vodafone

Tarif: Vodafone Young M

20 GB LTE- & 5G-Datenvolumen mit bis zu 500 MBit/s

Allnet Flat & SMS

Einen Vodafone Pass nach Wahl

GigaDepot: Datenvolumen in den nächsten Monat mitnehmen

EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestvertragslaufzeit

Grundgebühr: 19,99 Euro (erste 12 Monate), danach 29,99 Euro

Anschlusspreis: 39,99 Euro

Amazon-Gutschein im Wert von 175 Euro

Zum Angebot bei Vodafone

Rechnet man nun alle Kosten für 24 Monate zusammen, dann kommt man auf 639,75 Euro. Zieht man jetzt den 175-Euro-Gutschein von Amazon ab, den man als Prämie bekommt und der im Grunde als Bargeld angesehen werden kann, landet man bei 464,75 Euro. Monatlich zahlt man für diesen Tarif effektiv also nur 19,36 Euro. Für die Leistung, die man dafür im Vodafone-Netz erhält, ist das ein Knaller.

Vodafone-Pass: Videostreams belasten nicht euer monatliches Datenvolumen

Man kann sich zudem einen Vodafone Pass aussuchen und gratis dazubuchen (weitere Pässe kosten extra). Zur Auswahl stehen Chat-, Social-, Music- oder Video-Pass. Das Coole daran: Die im jeweiligen Pass enthaltenen Apps belasten nicht euer monatliches Datenvolumen. Wählt ihr zum Beispiel den Video-Pass, könnt ihr Netflix, Amazon Prime Video, DAZN, Sky, Twitch oder andere Streaming-Dienste nutzen, ohne dass sie eure 20 GB im Monat verbrauchen. Und da ihr mit anderen Diensten kaum auf 20 GB im Monat kommen werdet, kommt der Tarif nah an eine Unlimited Flat ran.

Unabhängig davon, welchen dieser vier Vodafone-Pässe ihr dazubucht, der Gaming-Pass ist standardmäßig immer in diesem Tarif enthalten. Auch hier gilt: Das Datenvolumen, das beim Nutzen der teilnehmenden Spiele-Apps anfällt, belastet euer Datenvolumen nicht. Zu den verfügbaren Spielen zählen aktuell unter anderem Pokémon Go, Asphalt 9: Legends, Clash of Clans und Forge of Empires.

GIGA hat nachgerechnet:

Für wen lohnt sich dieser Tarif-Deal?

Im Endeffekt für alle jungen Menschen, die bereits ein Handy besitzen und nur einen guten Tarif-Deal im Vodafone-Netz suchen. Für unter 20 Euro im Monat bekommt man ein Rundum-sorglos-Paket, das alle Eventualitäten abdeckt. Selbst für die Zukunft im 5G-Netz ist man gerüstet und kann dieses von Vodafone bereits jetzt ohne Aufpreis verwenden.