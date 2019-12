Tarif-Knaller: Allnet-Flat mit 3 GB LTE-Datenvolumen für 6,99 Euro im Monat

Wer aktuell auf der Suche nach einem günstigen Allnet-Flat-Tarif mit ausreichend LTE-Datenvolumen ist, der sollte . GIGA macht den Tarif-Check und verrät euch, für wen sich dieser Deal wirklich lohnt.

Allnet-Flat mit 3 GB LTE-Datenvolumen für 6,99 Euro im Monat

Allnet-Flats gibt es viele im Angebot, doch nur wenige sind günstig und gut. Beides trifft auf die Aktion von sim.de zu. erhält man ein Rundum-sorglos-Paket. Man kann mit dem Handy so viel telefonieren und SMS verschicken, wie man will, und mit 3 GB LTE-Datenvolumen mobil im Netz surfen. Dabei hat man sogar eine Geschwindigkeit von maximal 50 MBit/s zur Verfügung. In den Billigtarifen sind sonst nur 21,6 MBit/s drin. Ein großer Vorteil also. Nur während der Aktion bekommt man im Übrigen 3 statt 2 GB LTE-Datenvolumen. Damit sollte man normalerweise locker hinkommen.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Anbieter: sim.de (Drillisch)

Netz: o2

Allnet-Flat in alle deutsche Netze

3 GB LTE-Datenvolumen (50 MBit/s)

EU-Roaming inklusive

Grundgebühr pro Monat: 6,99 Euro

monatlich kündbar

Bereitstellungsgebühr: 0,00 Euro

Datenautomatik: ja (abschaltbar)

Es spielt aktuell zudem keine Rolle, ob ihr euch 24 Monate an diesen Tarif binden wollt oder die Option zur monatlichen Kündigung bevorzugt. In beiden Fällen fällt keine Anschlussgebühr an. Die Aktion läuft nur bis zum 20. Dezember 2019 um 11:00 Uhr.

PremiumSIM-Angebot: Für wen lohnt sich die Allnet-Flat?

Für alle, die möglichst wenig für eine Allnet-Flat mit genug LTE-Datenvolumen ausgeben wollen. Außerdem muss man sich im Klaren sein, dass man im o2-Netz unterwegs ist. In größeren Städten ist das kein Problem, auf dem Land ist das Netz etwas schwächer. Ansonsten muss man darauf achten, dass man in den Einstellungen die Datenautomatik ausschaltet. Insgesamt ein wirklich sehr gutes Angebot, bei dem man zuschlagen sollte, wenn man gerade auf der Suche ist.

