Nices Handy, tighter Tarif und Zugabe on top: Das Huawei P30 Lite hat Google-Apps, drei Kameras, 128 GB Speicher und leistet viel fürs Geld. In einem neuen Sonderangebot bekommt man es in einer Kombo mit Allnet-Flat und 5 GB LTE-Volumen ziemlich günstig. Dazu gibts jetzt noch einen mobilen Router für unterwegs.

Das Handy: Huawei P30 Lite mit Google-Apps und drei Kameras

Das Wichtigste: Das P30 Lite hat noch die Google Apps und wird diese auch behalten. Warum? Das Gerät kam vor dem Handelsembargo der USA gegen Huawei auf den Markt. Abseits davon findet man hier solide Kost der Smartphone-Mittelklasse vor. Im Test zum Huawei P30 Lite hat GIGA eine Wertung von 70 % vergeben. Vor allem das Design, das gute FHD+-Display, üppige 128 GB interner Speicher und die gute Alltagsleistung lobt mein Kollege Kaan. Mittelmäßig werteten wir die Kameraqualität und die Huawei-Software.

Der Vertrag: Blau Allnet mit 5 GB Daten

Im Tarif enthalten sind Allnet-Flats für SMS und Telefonie. Außerdem gibt es 5 GB LTE-Datenvolumen mit maximal 21,6 MBit/s Download-Geschwindigkeit und bis zu 11,2 MBit/s Upload. Nach Verbrauch des Inklusivvolumens surft man mit maximal 64 KBit/s weiter.

Der Tarif funkt im o2-Netz und hat eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Bei Blau sind abhängig vom Endgerät auch Voice over LTE (VoLTE) und Wifi Calling möglich. Geschwindigkeit und Menge an Datenvolumen sind für die meisten Nutzer ausreichend, sofern in der eigenen Umgebung das o2-Netz gut ausgebaut ist und man Teile des Tages auch Zugriff auf ein WLAN in der Nähe hat. EU-Roaming ist im Tarif dabei und umfasst unter identischen Konditionen auch Norwegen und Großbritannien, nicht jedoch die Schweiz. Chade.

Angebot im Vertrags-Check: Lohnt sich„?

Schauen wir uns die Kosten über die gesamte Mindest-Vertragslaufzeit an: In 24 Monaten zahlt man hier insgesamt 353,75 Euro (24 × 13,99 Euro Basiskosten + 13 Euro Gerätezuzahlung + 4,99 Versand).

Das Gerät hat laut idealo in der hier vorliegenden 128-GB-Version inklusive Versand einen aktuellen Online-Bestpreis von 213,85 Euro. Hinzu kommt der mobile Router: Laut idealo.de kostet dieser bei einem bekannten Shop circa 46,99 Euro.

Zieht man den Gerätewert von den Gesamtkosten ab, bleiben 92,91 Euro effektive Kosten für den Vertrag, oder, rechnerisch 3,87 Euro im Monat. Für die gebotenen Leistungen ein wirklich guter Preis, wenngleich er nicht ganz an das Xiaomi-Redmi-Note-8T-Angebot im Curved Shop heranreicht. Hier bekommt ihr zum fast gleichen Tarif mehr Datenvolumen, ein ähnlich gutes Handy und Kabellos-Kopfhörer.

