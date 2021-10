Wäre es nicht schön, wenn man einen Handyvertrag hätte, in dem man ohne Limit surfen könnte? Genau das geht jetzt mit einem Angebot von Mobilcom-Debitel, wo es für nur 11,99 Euro im Monat keine Datenbegrenzung gibt. Ihr müsst euch dafür nicht einmal 24 Monate daran binden, wenn es doch nicht passt.

Unbegrenztes LTE-Datenvolumen für 11,99 Euro im Monat

LTE-Datenvolumen ist in Deutschland immer noch ein knappes Gut. Bei günstigen Tarifen ist oft nicht viel dabei. Ist man oft unterwegs und möchte dabei Filme, Serien oder Musik streamen, dann kann es schon knapp werden – aber nicht bei diesem Tarif. Telefónica hat kürzlich nämlich Unlimited-Tarife eingeführt und Mobilcom-Debitel bietet einen davon für kurze Zeit zum reduzierten Preis an. Für 11,99 Euro im Monat (zum Angebot bei Mobilcom-Debitel) kann man so viel surfen, wie man möchte. Normalerweise kostet so ein Tarif bei o2 34,99 Euro im Monat.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Anbieter: Mobilcom-Debitel

Netz: o2

Allnet-Flat in alle deutschen Netze

SMS-Flat in alle deutschen Netze

LTE-Datenvolumen: Unlimitiert mit 2 MBit/s

EU-Roaming inklusive

VoLTE und WLAN Call

Grundgebühr pro Monat: 11,99 Euro

Bereitstellungsgebühr: 39,99 Euro

Datenautomatik: nein

Monatlich kündbar

Nun kann man sich natürlich zurecht fragen, ob die 2 MBit/s wirklich ausreichen, immerhin kann das o2-Netz maximal 225 MBit/s liefern. Tatsächlich reichen die 2 MBit/s aber für alles aus, was man mobil machen möchte. Streaming in HD-Qualität bei YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Twitch und so weiter. Natürlich lässt sich genauso gut Musik, ein Hörspiel oder Radio hören. Die Ladezeit kann minimal höher sein, die Bandbreite reicht aber aus, um alle Inhalte unterbrechungsfrei zu genießen.

Wichtig: Für jeden Kunden gibt es 1 Gratismonat waipu.tv Perfect Plus dazu. Im Testzeitraum ist dieses Abo jederzeit kündbar. Danach verlängert es sich für 9,99€/Monat und ist monatlich kündbar. Kündigt waipu.tv Perfect Plus, wenn ihr den Dienst nicht nutzen wollt. Sonst steigen die Kosten unnötig in die Höhe.

Im Video erklären wir euch, wann ein Tarif wirklich gut ist:

Für wen lohnt sich dieser Tarif?

Für alle, die sich keine Sorgen mehr um das inkludierte LTE-Datenvolumen machen und auch für nichts bezahlen wollen, das sie sowieso nicht ausschöpfen können. Geschwindigkeiten von bis zu 225 MBit/s sind zwar schön und gut, diese erreichet man dann im Endeffekt sowieso nur selten bis gar nicht. Stattdessen bekommt man für 11,99 Euro (zum Angebot bei Mobilcom-Debitel) einen Tarif, den man wirklich auslasten kann, ohne durch die reduzierte Geschwindigkeit große Einbußen hinnehmen zu müssen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass selbst 1 MBit/s für die mobile Nutzung ausreichen. Wichtig ist, dass man im 4G-Netz unterwegs ist – und das ist hier der Fall.