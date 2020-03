Bildquelle: BRUNO CERVERA/Unsplash

Noch wenige Tage gibt es bei Mobilcom-Debitel einen Top-Tarif*, wenn ihr auf der Suche nach einem günstigen Angebot im Telekom-Netz seid. GIGA hat die Kosten für euch durchgerechnet und zusammengefasst.

Flat-Tarif im Telekom-Netz: 6 GB Datenvolumen und Allnet-Flat für 10,99 Euro im Monat

Für nur 10,99 Euro im Monat* bekommt ihr im „Mobilcom-Debitel green LTE 6GB Aktion“-Tarif eine Allnet-Telefonie-Flat in alle deutschen Netze, eine EU-Roaming-Flat für sorgenfreies Surfen im Ausland und 6 GB LTE-Datenvolumen. Wer seine Rufnummer behalten will, erhält außerdem 15 Euro Mitnahme-Bonus. Die Anschlussgebühr wurde ebenfalls reduziert und beträgt im Aktionszeitraum nur 19,99 Euro. Über die Laufzeit von 24 Monaten kommt ihr also auf folgende Kosten für die aufgeführten Leistungen.

Alle wichtigen Tarif-Details im Überblick:

Anbieter: Mobilcom-Debitel

Netz: Telekom

Allnet-Flat in alle deutschen Netze

6 GB LTE-Datenvolumen (bis zu 21,6 MBit/s)

EU-Roaming inklusive

Grundgebühr pro Monat: 10,99 Euro

Bereitstellungsgebühr: 19,99 Euro

Mindestvertragslaufzeit: 24 Monate

Datenautomatik: nein

Gesamtkosten über die Vertragslaufzeit: 283,75 Euro = 11,82 Euro mtl.

Der Aktions-Tarif von Mobilcom-Debitel* deckt für 10,99 Euro monatlich mit 6 GB Surfvolumen im Telekom-Netz eigentlich alles ab, was ihr wirklich benötigt. Als einzige Nachteile sind die begrenzte LTE-Geschwindigkeit (max. 21,6 Mbit/s) und die fehlende SMS-Flat zu nennen. Beides dürfte für die meisten Nutzer allerdings kaum Auswirkungen im Alltag haben.

Für wen lohnt sich dieser Tarif-Deal?

Wenn ihr möglichst günstig die gute Qualität des Telekom-Netzes nutzen wollt und einen erschwinglichen Handyvertrag mit ausreichend Datenvolumen sucht, der auch im EU-Ausland eure Nutzung nicht ausbremst, dann macht ihr mit diesem Tarif nichts falsch. Trotz der begrenzten LTE-Geschwindigkeit sollten selbst Fans von Netflix und Co. bei einer Full-HD-Auflösung keine Schwierigkeiten mit dem Streamen von Inhalten bekommen. Oft ist besonders auf Reisen eine zuverlässige Netzabdeckung wesentlich praktischer als theoretische Maximalgeschwindigkeiten.

