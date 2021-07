Der Anbieter sim.de hat aktuell ein starkes Tarif-Angebot auf Lager: Zum Preis von 7,77 Euro im Monat gibt es ganze 11 GB LTE-Datenvolumen sowie 60 Frei-Minuten. Der günstige Preis gilt allerdings nur noch wenige Stunden. GIGA hat die Details für euch.

Für kurze Zeit: 11 GB LTE für 7,77 Euro im Monat

Beim Mobilfunk-Discounter sim.de bekommt ihr kurzzeitig 11 GB Datenvolumen aktionsweise für 7,77 Euro im Monat. Eine Allnet- und SMS-Flat ist bei diesem günstigen Preis nicht mehr drin, sondern lediglich 60 Frei-Minuten, SMS kosten 9,9 Cent. Wer sich für die Option mit 24 Monaten Laufzeit entscheidet, spart zudem den Anschlusspreis in Höhe von 19,99 Euro. Für Wenigtelefonierer also ein richtig guter Deal, Quasselstrippen sollten sich dagegen lieber nach einem Flatrate-Angebot umsehen. Der „Mega-Deal“ gilt bis 11 Uhr am 20. Juli 2021.

Alle wichtigen Tarif-Details im Überblick:

Anbieter: sim.de

Netz: o2

Allnet- und SMS-Flat

11 GB Datenvolumen (bis zu 50 MBit/s)

(bis zu 50 MBit/s) EU-Roaming inklusive

Monatlich kündbar, 3 Monate Kündigungsfrist

Grundgebühr pro Monat: 7,77 Euro

Bereitstellungsgebühr: 19,99 Euro

Datenautomatik: ja (deaktivierbar)

Ihr habt bei diesem Tarif von sim.de die Wahl, ob ihr eine kurze Laufzeit haben möchtet und dafür eine Anschlussgebühr von einmalig 19,99 Euro bezahlt oder das Geld spart und 24 Monate dabei bleibt. Bei einem Preis von gerade einmal 7,77 Euro im Monat für 11 GB Datenvolumen macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Die Mitnahme der Rufnummer vom bisherigen Anbieter ist ebenfalls möglich und ihr bekommt sogar die Kosten in Höhe von 6,82 Euro erstattet.

11 GB LTE für 7,77 Euro: Für wen lohnt sich dieser Tarif-Deal?

Für alle, die möglichst günstig viel LTE-Datenvolumen benötigen und sich nicht unbedingt für 24 Monate binden wollen. Eine Flatrate für Telefonie und SMS ist bei diesem Angebot allerdings nicht enthalten. Wer das ohnehin nicht braucht, macht aktuell das beste SIM-only-Schnäppchen.