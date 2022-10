Wer bereits ein Smartphone besitzt und dazu noch einen unkomplizierten Tarif benötigt, bekommt bei handyvertrag.de gerade ein richtig gutes Angebot. Den Vertrag mit 16 GB LTE-Datenvolumen samt Allnet- und SMS-Flat könnt ihr euch aktuell für nur 10,99 Euro im Monat sichern.

Tarifknaller: 16 GB LTE für nur 10,99 € im Monat

Für wenige Tage bietet handyvertrag.de einen günstigen, monatlich kündbaren Aktionstarif an. 16 GB mobiles LTE-Datenvolumen gibt es gerade für nur 10,99 Euro im Monat – inklusive Allnet- und SMS-Flat (Angebot bei handyvertrag.de ansehen). Bei 24 Monaten Laufzeit spart ihr zudem den Anschlusspreis in Höhe von 19,99 Euro. Aber Achtung: Das Angebot gilt nur wenige Tage.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Anbieter: handyvertrag.de

Netz: o2

Allnet- und SMS-Flat

16 GB LTE -Datenvolumen (max. 50 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 50 MBit/s) EU-Roaming inklusive

Monatlich kündbar

Grundgebühr pro Monat: 10,99 Euro

Bereitstellungsgebühr: 19,99 Euro (entfällt bei 24 Monaten Laufzeit)

Datenautomatik: ja (deaktivierbar)

Für wen lohnt sich das Angebot von handyvertrag.de?

Das Angebot von handyvertrag.de lohnt sich für alle, die einen günstigen SIM-only-Tarif benötigen und dabei möglichst flexibel bleiben wollen. Wer auf 5G verzichten kann, bekommt hier einen Rundum-sorglos-Tarif zum sehr günstigen Preis. 16 GB für 10,99 Euro bedeutet, dass ihr rund 0,69 Euro pro GB zahlt, was man definitiv als Schnäppchen bezeichnen kann. Das Wichtigste allerdings ist, dass ihr vorab überprüft, welches Netz bei euch am besten ausgebaut ist. o2 ist in Metropolregionen sehr stark und fast schon gleichauf mit der Telekom. Wenn ihr auf dem Land wohnt, sind eher Handyverträge im Telekom- oder Vodafone-Netz empfehlenswert.

