Sparhandy feiert seinen 20. Geburtstag und beschenkt zu diesem Anlass seine Kunden. Für kurze Zeit gibt es einen Tarif im Telekom-Netz mit 20 GB LTE-Datenvolumen und Allnet-Flat für nur 20 Euro im Monat. GIGA hat die Details für euch zusammengefasst.

Handytarif im Telekom-Netz mit 20 GB LTE-Datenvolumen

LTE-Datenvolumen ist in Deutschland ein teures Gut. Hin und wieder bekommt man aber die Möglichkeit, einen richtig guten Handyvertrag abzuschließen, bei dem man genug LTE-Datenvolumen zum günstigen Preis erhält. Genau diese Gelegenheit bietet sich jetzt bei Sparhandy. Das Unternehmen feiert den 20. Geburtstag und lässt mit einem besonderen Tarif die Korken knallen. Bis zum 22. Juni 2020 erhaltet ihr dort 20 GB LTE-Datenvolumen im Telekom-Netz für 20 Euro monatlich. Einen so guten Deal gibt es im Netz der Telekom selten. Man zahlt hier 1 Euro pro Gigabyte. Normalerweise kostet so ein Tarif im Telekom-Netz viel mehr.

Alle wichtigen Tarif-Details im Überblick:

Anbieter: HIGH (Sparhandy)

Netz: Telekom

Allnet-Flat in alle deutsche Netze

SMS-Flat in alle deutschen Netze

20 GB LTE-Datenvolumen (25 MBit/s)

(25 MBit/s) EU-Roaming inklusive

Grundgebühr pro Monat: 19,99 Euro

Bereitstellungsgebühr: 0,00 Euro

Datenautomatik: nein

Im Endeffekt bekommt man also ein Rundum-sorglos-Paket im Netz der Telekom, das zu den besten Mobilfunknetzen in Deutschland gilt. Trotzdem sollte man vorher überprüfen, wie gut das Netz wirklich am eigenen Standort ist. Das ist je nach Region nicht unbedingt die Telekom. Oft ist es Vodafone oder o2. Insgesamt ist das Angebot aber sehr gut, da man viel LTE-Datenvolumen bekommt. Einzig die Geschwindigkeit ist mit 25 MBit/s limitiert. Wenn man möchte, kann man sich aber für 2,50 Euro im Monat mehr eine Verdoppelung auf 50 MBit/s gönnen.

Für wen lohnt sich dieser Tarif-Deal?

Für alle, die einen Handyvertrag suchen, der im Netz der Telekom arbeitet und viel LTE-Datenvolumen beinhaltet. Bis auf die limitierte Geschwindigkeit gibt es eigentlich keine Nachteile. Wenn das Telekom-Netz passt, sollte man zugreifen. 20 GB LTE-Datenvolumen im Telekom-Netz für 20 Euro im Monat gibt es nicht so oft.