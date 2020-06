Bildquelle: GIGA

Power-User, die jeden Monat nicht nur viel Datenvolumen für ihr Smartphone benötigen, sondern auch im sehr guten Telekom-Netz surfen und telefonieren wollen, sollten jetzt hellhörig werden. Bei Mobilcom-Debitel bekommt ihr stolze 18 GB LTE inklusive Allnet- und SMS-Flat im Netz der Deutschen Telekom für schlappe 20 Euro im Monat. GIGA hat die Details für euch.

Tarif-Deals im Telekom-Netz mit viel LTE-Datenvolumen und einem bezahlbaren Preis sind sehr rar. Mobilcom-Debitel hat aber wieder ein interessantes Angebot im Programm. Für nur 19,99 Euro im Monat plus 19,99 Euro einmalige Anschlussgebühr bekommt ihr satte 18 GB LTE-Datenvolumen. Als nettes Gimmick gibt es vier Monate lang die Flatrate für Zeitungen und Magazine Readly oben drauf.

Alle wichtigen Tarif-Details im Überblick:

Anbieter: Mobilcom-Debitel

Netz: Telekom

Allnet-Flat in alle deutschen Netze

SMS-Flat in alle deutschen Netze

18 GB LTE-Datenvolumen (21,6 MBit/s)

EU-Roaming inklusive

Mindestvertragslaufzeit 24 Monate, 3 Monate Kündigungsfrist

Grundgebühr pro Monat: 19,99 Euro

Bereitstellungsgebühr: 19,99 Euro

Datenautomatik: nein

EU-Roaming ist genau so enthalten wie VoLTE und eine eSIM kann ebenfalls eingesetzt werden. Das einzige Manko ist, dass der günstige Preis nur für die Dauer der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten gilt. Danach steigt die Grundgebühr auf 29,99 Euro pro Monat. Ihr solltet also nicht vergessen, rechtzeitig zu kündigen.

Das 3G-Netz wird abgeschaltet. Das müsst ihr wissen:

Für wen lohnt sich dieser Tarif-Deal?

Für alle, die günstig mit viel LTE-Datenvolumen im Netz der Telekom unterwegs sein wollen und kein Problem damit haben, sich 2 Jahre lang an einen Anbieter zu binden. 19,99 Euro im Monat ist aktuell ein sehr guter Preis für 18 GB LTE. Zudem ist alles inklusive, was ihr benötigt. Ihr könnt so viel telefonieren und SMS schreiben, wie ihr möchtet. EU-Roaming ist auch dabei und eine Datenautomatik gibt es nicht. Wer schon ein passendes Handy hat, bekommt hier einen guten Telekom-Tarif dazu. Falls nicht, schaut mal in die Smartphone-Bestseller bei Amazon.

Falls ihr doch lieber einen monatlich kündbaren Handytarif sucht, empfehlen wir euch unsere aktuelle Übersicht. Hier müsst ihr allerdings mit dem o2-Netz vorlieb nehmen.

