Bildquelle: GIGA

Wer aktuell auf der Suche nach einem richtig guten Tarif für sein Smartphone ist, der sollte sich das Angebot von Mobilcom-Debitel nicht entgehen lassen. Für nur 9,99 Euro bekommt man ein Rundum-sorglos-Paket im Vodafone-Netz mit viel LTE-Datenvolumen. GIGA hat die Details für euch.

Tarif-Knaller: 10 GB im Vodafone-Netz für 9,99 Euro monatlich

Wirklich gute Tarif-Deals im Netz von Vodafone sind selten. Das aktuelle Angebot von Mobilcom-Debitel ist umso interessanter. Für nur 9,99 Euro im Monat gibt es eine Allnet-Flat und 10 GB LTE-Datenvolumen. Die maximale Geschwindigkeit liegt bei 50 MBit/s, was für den normalen Gebrauch reichen dürfte. EU-Roaming ist genau so enthalten wie eine Hotspot-Flatrate. Allein eine SMS-Flat ist nicht dabei, wobei man auf diese in Zeiten von WhatsApp ohne Probleme verzichten kann.

Zum Angebot bei Mobilcom-Debitel *

Die Details des Tarifs im Überblick:

Anbieter: Mobilcom-Debitel

Netz: Vodafone

Allnet-Flat in alle deutschen Netze

10 GB LTE-Datenvolumen (50 MBit/s)

EU-Roaming inklusive

Grundgebühr pro Monat: 9,99 Euro

Bereitstellungsgebühr: 19,99 Euro

Datenautomatik: nein

Die Oster-Aktion läuft nur bis zum 13. April 2020 um Mitternacht. Nur bis zu diesem Zeitpunkt kann man sich diesen sehr attraktiven Tarif-Deal sichern. Wer mag, bekommt sogar noch vier Monate Deezer Premium dazu und kann so ohne Ende Musik hören. Normalerweise kostet dieser Tarif bei Mobilcom-Debitel 31,99 Euro. Ihr spart also jeden Monat unglaubliche 22 Euro. Auf die Vertragslaufzeit von 24 Monaten gerechnet sind das dann einfach mal 528 Euro. Ein richtiger Knaller, den man sich nicht entgehen lassen sollte.

Zum Angebot bei Mobilcom-Debitel *

Das 3G-Netz in Deutschland wird bald abgeschafft:

Für wen lohnt sich dieser Tarif-Deal?

Für alle, die möglichst wenig Geld für einen richtig guten Tarif im Vodafone-Netz ausgeben wollen. Für 10 Euro im Monat 10 GB LTE-Datenvolumen zu bekommen, ist schon sehr gut. Das gibt es meist nur im Netz von o2. Man muss nur beachten, dass hier die SMS-Flat fehlt. Ansonsten bietet dieser Tarif alles, was man benötigt.